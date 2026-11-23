Yaşam

Sosyal medya dünyası yine bir yemek trendiyle çalkalanıyor. Sosyal medyayı yeniden ele geçiren viral makarna tarifi, hızlı ve doyurucu bir 'comfort food' arayanların yeni gözdesi haline geldi. Mutfakta saatlerce uğraşmak istemeyen ama etkileyici bir tabak hazırlamayı hedefleyenler için kurtarıcı olan bu tarifin en büyük çekiciliği, hazırlanışının yaklaşık 15 dakika sürmesi.

Az sayıda malzemeyle hazırlanan bu makarna, basitliğine rağmen oldukça şık bir sonuç ortaya çıkarıyor. Lezzet sırrı ise krema kullanmadan, makarnanın haşlama suyundan bir miktar ekleyerek elde edilen o kadifemsi ve yoğun sos kıvamında yatıyor. Nişastalı suyun sosu bağlaması, tabağın çok daha profesyonel görünmesini sağlıyor.

İçeriğinde domates, beyaz peynir ve sarımsak gibi temel malzemeler yer alan tarif, isteğe göre acı pul biber, kekik veya taze fesleğenle kişiselleştirilebiliyor. Sosun kremsi yapısı, peynirin erimesiyle oluşurken ortaya çıkan sonuç, sanki çok daha karmaşık bir süreçten geçmiş gibi hissettiriyor.

Akşam ne pişirsem diye düşünenler için dolaptaki temel malzemelerle hızlıca yapılabilecek bu trend, sosyal medyanın neden bu kadar takıntılı olduğunu kanıtlar nitelikte. Acaba sizce bu kadar basit bir tarif gerçekten bu kadar hype'lanmayı hak ediyor mu?