Eğlence

Demet Özdemir, Roma tatilinden karelerini takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, özellikle uçak seyahati sırasında çekilen sade tarzındaki fotoğraflarıyla kısa sürede beğeni topladı.

Aslında asıl olay, Demet'in bir süre önce cesaretle attığı o radikal adımda. Yıllardır uzun saçlarıyla özdeşleşmişken, saçlarını kısacık kestirip küt bir modele geçiş yapmıştı. Sosyal medya kullanıcıları bu değişimi olumlu yorumlarla karşılamıştı.

Sadece saçlar değil, aksesuarlar da konuşuluyor. Demet, kablosuz modellerin yaygınlaştığı dönemde, yeniden popülerleşen kablolu kulaklık trendine katılmasıyla gündeme gelmişti. Eski nesil kulaklık tercihiyle dikkat çeken oyuncu, hem stil hem de aksesuar seçimleriyle sosyal medyanın radarında kalmayı başarıyor.

Hayranları "Her hali ayrı güzel" diyerek destek vermeye devam ediyor. Sizce de kısa saçlar Demet'e daha dinamik bir hava katmamış mı?