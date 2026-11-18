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Avustralyalı tasarımcılar Shaynna Blaze ve Darren Palmer, Sicilya'daki Castronovo di Sicilia köyünden 1 euroya aldıkları harabe evi yenileyip satışa çıkardı. Darren Palmer, Kasım 2026'da Instagram üzerinden duyurduğu evin satış fiyatını yaklaşık 190 bin euro, yani güncel kurla yaklaşık 11 milyon TL olarak belirledi.

İkili, Nine kanalının sekiz bölümlük 1 Euro House dizisi için yaklaşık dört ay boyunca köyde kalarak restorasyon sürecini tamamladı. Blaze'in daha önce 'enkaz' olarak tanımladığı yapı, yaklaşık 40 yıl boyunca terk edilmişti. Temellerinin 400 yıla kadar eski olabileceği düşünülüyor.

Ev, terk edilmiş yapıları canlandırıp bölgeye yeni sakinler çekmeyi hedefleyen bir program kapsamında sembolik bir rakama alınmıştı. Ancak bu tarz projelerde alıcıların restorasyon kurallarına uyması ve ciddi harcamalar yapması gerekiyor. Sicani Dağları'ndaki antik bir köyün dar ve ortaçağ sokakları arasında yer alan ev; iki yatak odası, otopark, dış alan, iki oturma alanı ve etkileyici bir mutfağa sahip. Blaze, evin fiyatını Avustralya'daki tek yatak odalı bir stüdyo daireyle kıyasladı.

Yenileme sürecinde yerel ustalarla çalışan ekip, Sicilya tarihini yansıtmak için eski parçalar topladı. Blaze, işe yarar eski eşyalar bulmanın projenin en güzel yanı olduğunu söylese de süreç pek kolay geçmemiş. Belediye izinleri, kültürel farklar ve birçok kısıtlama işleri zorlaştırmış. Darren Palmer ise bu yenileme sürecinin hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça zorlayıcı olduğunu anlattı.