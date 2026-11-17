Eğlence

Yılmaz Güney'e şiddet nedeniyle yönelttiği eleştirilerle konuşulan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Altaylı, hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kanye West'in konserine gitmesiyle Yılmaz Güney'e yönelik tutumu arasındaki çelişkiyi sorguladı.

Bu eleştiriye karşı kendi gerekçesini sunan Abdullah, "Onunla o aynı şey değil. Bence hiç alakası yok yani" diyerek iki durumu birbirinden ayırdı.

Kanye West konserini beğenmediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, konserin ses düzenini eleştirdi. Stadyumdaki ses düzenini beğenmediğini belirten oyuncu, "Güzel olmuyor yani. Çok iyi bir ses sistemi gerekiyor" şeklinde konuştu.