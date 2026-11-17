Eğlence

Altı Üstü İstanbul dizisinde rol alan Yüsra Geyik, Bebek'te görüntülendi. ATV ekranlarında yayınlanan ve izlenme oranlarıyla dikkat çeken dizinin setinden çıkan oyuncu, oldukça yorgun olduğunu dile getirdi.

Dizinin gidişatından ve izleyici ilgisinden mutlu olan Geyik, sabah sekizden beri orada olduğunu ve işlerini tamamlamak için geldiğini söyledi. Bir önceki günün sette çok yorucu geçtiğini belirten oyuncu, "Her şey yolunda, dizimiz çok iyi gidiyor ve reytinglerden de oldukça memnunuz" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Kısacası Yüsra hem çok çalışıyor hem de başarının tadını çıkarıyor; biz de reytinglerin böyle gitmesine bayıldık!