Eğlence

Bella Hadid, Harper's Bazaar dergisinin Aralık 2026/Ocak 2027 sayısında yayınlanan kapak röportajında geleceğe dair oldukça mütevazı planlarını paylaştı. Modellik ve iş dünyasındaki başarısına rağmen, huzuru küçük bir kasabada sevdiği adam, çocukları ve hayvanlarıyla yaşamakta bulan Hadid, hayallerini şöyle anlattı: Benim için başarı; küçük bir kasabada, sevdiğim bir adamla, çocuğumla ve hayvanlarımla huzur içinde yaşamak olabilir.

Hayaller listesi sadece evle sınırlı değil. Hadid, yerel halktan ürünlerin temin edildiği 'çiftlikten sofraya' konseptli bir fırın açmayı, bahçesiyle ilgilenebileceği bir sera kurmayı, cam üfleme ve seramik atölyeleriyle uğraşmayı istiyor. Özellikle annelik konusundaki isteğinin arttığını belirten model, bunun eskiden hedefi olmadığını ama şu an içgüdülerinin çok net bir şekilde ona seslendiğini itiraf etti. Geçtiğimiz yıl British Vogue'a verdiği röportajda da anne olmak için sabırsızlandığını söyleyen Hadid, birinin hayatında her zaman güvenebileceği o yakın kişi olmanın kendisini gerçekten mutlu edeceğine inanıyor.

Bu romantik hayaller, Hadid'in özel hayatındaki yeni sayfa ile de örtüşüyor. Ünlü isim, Colorado'lu kovboy Nathan Lacy ile yeni bir ilişkiye başladığını doğruladı. İkili, kanserle mücadele edenlerin onuruna düzenlenen bir hokey maçında yan yana görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılan karelerde birbirlerine olan ilgileri dikkat çekmişti. Nathan Lacy'nin Colorado'da yaşayan at tutkunu bir proje yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Bu yeni aşk, Hadid'in at terbiyesi ve yarış dünyasından Adan Banuelos ile olan iki yıllık ilişkisini sessizce bitirmesinden sadece haftalar sonra geldi. İkili ilk kez Milano sokaklarında, Lacy'nin başında kovboy şapkasıyla görüntülendiğinde dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca model, 2026 Victoria's Secret Moda Şovu öncesinde yaşadığı bir sağlık sorununa dair de samimi açıklamalarda bulundu.