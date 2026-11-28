Yaşam

İşten yorgun dönüp hızlı ve doyurucu bir yemek aradığımızda genelde aklımıza gelen ilk şey lavaş veya tortilla oluyor. Ama dürüst olalım, marketten aldığımız o hazır ekmeklerin çoğu işlenmiş un, gereksiz yağ ve koruyucuyla dolu. Özellikle akşam saatlerinde yediğimizde o ağırlaşma hissini ve şişkinliği hepimiz yaşıyoruz. İşte burada devreye en zekice hamle giriyor: Hamuru tamamen çıkarıp yerine büyük, taze marul yaprakları koymak.

Birçok kişi marul yapraklarının kırılacağından ya da içindeki malzemenin tabağa yayılacağından korkup bu yöntemi denemekten çekiniyor. Ancak doğru marul türünü seçip malzemeleri dengeli kullandığınızda durum tamamen değişiyor. Çıtır marulun tazeliğini; güzelce baharatlanmış tavuk, avokadonun sağlıklı yağları ve kadifemsi bir sosla birleştirdiğinizde, klasik dürümleri hiç aratmayan, çok katmanlı bir lezzet deneyimi yakalıyorsunuz. Üstelik tava ısıtmakla veya bir sürü kap kirletmekle uğraşmadan, sadece birkaç dakikada hazırlayabiliyorsunuz. İster hızlı bir akşam yemeği, ister ofise götürmek için bir meal prep seçeneği olarak ideal.

Malzemeler

1 adet büyük Romaine veya Iceberg marul (büyük ve dayanıklı yapraklı olanlardan)

250 gr ızgara veya haşlanmış tavuk göğsü (küçük küpler şeklinde doğranmış)

1 adet olgun avokado (ince dilimlenmiş)

1 adet salatalık (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

2 adet taze soğan (ince kıyılmış)

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı hardal

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber ve ince kıyılmış taze dereotu

Hazırlanışı

Marul yapraklarını bol soğuk suyla dikkatlice yıkayın ve kaymaması için kağıt havluyla tamamen kurulayın. Yaprakların esnekliğini koruması için tabandaki sert ve kalın kısmı keskin bir bıçakla temizleyin.

Geniş bir kapta süzme yoğurt, hardal, zeytinyağı, limon suyu, dereotu, tuz ve karabiberi homojen hale gelene kadar karıştırarak sosu hazırlayın.

Tavuk, salatalık, rendelenmiş havuç ve taze soğanları kapta sosla birlikte, malzemeler sosa iyice bulanana kadar nazikçe karıştırın.

Dayanıklılığı artırmak için iki büyük marul yaprağını hafifçe üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Orta kısma iki kaşık tavuklu harçtan koyun ve üzerine avokado dilimlerini ekleyin.

Önce yan kenarları içeriye doğru katlayın, ardından hafifçe bastırarak aşağıdan yukarıya doğru sıkıca sarın.

Sizce de lavaşların yerini marulun alması hayat kurtarır mı, yoksa 'ekmeksiz doyulmaz' diyenlerden misiniz?