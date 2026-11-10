อยู่ต่างแดนก็ติ่งได้! วิธีส่งใจเชียร์ The Voice Thailand 2026 ผ่าน TrueID
แฟนรายการ The Voice Thailand 2026 ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่น ๆ ที่อยากส่งแรงเชียร์ให้ผู้เข้าแข่งขันคนโปรด สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ของ TrueID โดยมีสิ่งที่ต้องรู้และเตรียมตัวเพื่อให้การโหวตและร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นดังนี้
1. ตรวจสอบเงื่อนไขประเทศที่ใช้งาน
เรื่องแรกที่ต้องระวังเลยคือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน TrueID เพราะการใช้งานอาจขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและเงื่อนไขของระบบในแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าทุกประเทศจะสามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกันทั้งหมด แนะนำให้แฟนเพลงในต่างแดนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงระบบ รวมถึงการยืนยันตัวตนและเงื่อนไขของบัญชีก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใช้งานไม่ได้ในภายหลัง
2. เตรียมช่องทางยืนยันตัวตนให้พร้อม
หัวใจสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมคือบัญชี TrueID ซึ่งสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.trueid.net/th-th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งในระบบ iOS และ Android โดยมีทางเลือกในการเข้าสู่ระบบที่หลากหลาย ทั้งการใช้ Google, Facebook และ Apple ID แต่ถ้าใครเลือกสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะต้องกรอกเบอร์และรอรับรหัส OTP ผ่าน SMS เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศ จุดนี้สำคัญมาก เพราะต้องเช็กให้ชัวร์ว่าซิมการ์ดที่ใช้อยู่สามารถรับข้อความ SMS และรหัส OTP ในประเทศนั้น ๆ ได้จริง เพื่อให้เข้าสู่บัญชีได้สำเร็จ
3. ระวังเวลาปิดรับตามเวลาประเทศไทย
เนื่องจากแต่ละกิจกรรมมีช่วงเวลาเปิด-ปิดที่แตกต่างกัน และอ้างอิงตามเวลาประเทศไทยเป็นหลัก คนที่อยู่ต่างประเทศที่มีเขตเวลา (Time Zone) ต่างกันจึงต้องคำนวณเวลาให้ดีเพื่อไม่ให้พลาดการส่งคะแนน โดยเฉพาะกิจกรรมทายแชมป์ที่เปิดตั้งแต่ 11 ตุลาคม ถึง 26 ธันวาคม 2026 เวลา 23.59 น. หรือกิจกรรม FAN LOVE BLIND AUDITIONS ที่มีถึง 21 พฤศจิกายน 2026 และ TRUE VOICE AWARDS ที่เปิดรับของขวัญช่วง 6-26 ธันวาคม 2026 ตามรอบที่กำหนด แนะนำว่าอย่ารอจนนาทีสุดท้าย เพราะเวลาในท้องถิ่นของท่านอาจจะไม่ตรงกับเวลาปิดรับของรายการ
4. อย่าหลงเชื่อเว็บไซต์โหวตปลอม
สิ่งที่ต้องระวังคือการเข้าไปร่วมกิจกรรมในช่องทางที่ไม่ถูกต้อง ให้เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ TrueID หรือช่องทางที่รายการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น และที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามเปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลส่วนตัวของบัญชีให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบัญชี
สำหรับวิธีการร่วมสนุกแบ่งเป็นสองแบบหลัก คือการทายแชมป์ (Predict Champion) ซึ่งสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูหรือดีแทคที่มีบัญชี TrueID ตามเงื่อนไขเพื่อลุ้นรางวัล และการส่งของขวัญ (Gifting) ที่เปิดกว้างให้ผู้มีบัญชี TrueID ทุกเครือข่ายเข้าร่วมได้ โดยเข้าไปที่เมนู The Voice ในหน้า 'วันนี้' (TODAY) เลือกทีมโค้ชและผู้เข้าแข่งขัน แล้วส่งของขวัญ เช่น หัวใจ (ใช้ 2 ของขวัญ), กอด (ใช้ 3 ของขวัญ) หรือถ้วยรางวัล (ใช้ 25 ของขวัญ) ซึ่งหากสิทธิ์ไม่พอสามารถทำภารกิจเพิ่ม หรือใช้ TruePoint แลก รวมถึงซื้อเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นการส่งกำลังใจและลุ้นรางวัลพิเศษ เช่น เงินรางวัล 30,000 บาทสำหรับผู้ที่ได้รับของขวัญสูงสุดในรอบ FAN LOVE BLIND AUDITIONS หรือเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์แสดงรอบ Final LIVE วันที่ 27 ธันวาคม 2026 สำหรับผู้ชนะ TRUE VOICE AWARDS ซึ่งแยกส่วนจากการตัดสินแชมป์หลักของรายการ