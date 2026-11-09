ส่องทัพนักแสดง Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา ขนตัวท็อปมาแบบจัดเต็ม!
เตรียมตัวให้พร้อมกับความปังของ Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา ซีรีส์พีเรียดที่เน้นเรื่องความรักและโชคชะตา ท่ามกลางการชิงอำนาจและเกมการเมืองที่ซับซ้อน ใครอยากติดตามความเดือดนี้ ดูได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน31
มาเริ่มที่ตัวจี๊ดของเรื่องกันเลย ตู ต้นตะวัน รับบท นาบุญ / ฟองนวล ซึ่งเราเห็นว่าตูทำได้ดีมากทั้งพาร์ทการแสดงและชีวิตจริงที่เป็นถึงหมอฟัน ส่วน วิน เมธวิน ในบท เมืองฟ้า คือใส่สุดทั้งเรื่องฟิตร่างกายและแรงใจเพื่อให้บทนี้ออกมาหล่อที่สุด ส่วน นนน กรภัทร์ รับบท แสนเทพ คนนี้คือครบเครื่องเพราะไม่ได้เก่งแค่เบื้องหน้าแต่ยังลุยงานเบื้องหลังด้วย
ทางด้านพี่ใหญ่ GMMTV อย่าง เต ตะวัน รับบท อินทราช ก็พร้อมปล่อยพลังการแสดงไปกับเหล่าน้อง ๆ ส่วน โฟร์ท ณัฐวรรธน์ รับบท จอมหาญ เตรียมตัวดูการแสดงแบบละเลียดของหนุ่มฮอตคนนี้ได้เลย และถ้าใครอยากเห็น ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ในชุดพื้นเมืองแบบสง่างามพร้อมรอยยิ้มหวาน ๆ ต้องดูในบท ฟ้าฮ่าม
ส่วนสายหล่อมาเต็มยังมี เพิร์ธ ธนพนธ์ รับบท กองไท ที่ฝีมือการแสดงพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และ ฟอส จิรัชพงศ์ รับบท ผาเวียง มาในลุคหนุ่มหน้านิ่งที่แสดงด้วยความมุ่งมั่นตามสไตล์ของฟอส
ฝั่งสาว ๆ ก็ไม่น้อยหน้า มิ้ลค์ พรรษา รับบท หงส์คำ ซึ่งเป็นบทสำคัญที่ท้าทายความสามารถสุด ๆ ขณะที่ พรีม ชนิกานต์ รับบท บัวสาย ที่ยิ่งนับวันยิ่งสวยและได้โชว์ศักยภาพการแสดงมากขึ้น ส่วน ป่าน ณัชชา รับบท ดาวแก้ว เตรียมใช้เสน่ห์เฉพาะตัวมัดใจผู้ชมในเรื่องนี้
ปิดท้ายที่ ไซซี รัตท์ริชา รับบท หล้า / เอวา สาวสวยที่เก่งภาษาจีนและทำให้โลกสดใส ส่วน อ้าย สรัลชนา รับบท มณีทิพย์ ที่ถึงแม้ชีวิตจริงจะแต่งงานไปแล้วแต่ยังคงลุยงานแสดงที่รักอย่างเต็มตัว
แค่เห็นลิสต์นักแสดงก็รู้แล้วว่างานคุณภาพแน่นอน ใครทีมใครเตรียมปักหมุดรอดูเลย!