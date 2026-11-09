เถียนซีเวย ทำถึงเกิน! เปลี่ยนรถไฟไทยชั้น 3 เป็นรันเวย์ในลุคเดรสชมพูจนเป็นไวรัล
เถียนซีเวย นักแสดงสาวชาวจีนจากเรื่อง ล่าหยก (Pursuit of Jade) สร้างแรงสั่นสะเทือนบนโลกออนไลน์ด้วยการปล่อยภาพแฟชั่นเซ็ตล่าสุดที่ถ่ายบนตู้โดยสารรถไฟไทยชั้น 3 โดยเธอมาในลุคเดรสสีชมพูสดใสที่ตัดกับบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟไทยได้อย่างลงตัว ซึ่งบอกเลยว่ารอยยิ้มและมุมโพสของเธอนั้นเอาอยู่ทุกช็อต จนแฟนคลับชาวไทยแห่แชร์และอยากจะลองไปถ่ายรูปตามรอยกันรัวๆ
นอกจากความสวยระดับที่ได้รับฉายา ‘นางฟ้าแห่งรักแรก’ แล้ว การเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ในฐานะโกลบอลแอมบาสเดอร์ของ iQIYI ยังทำให้เราได้เห็นไลฟ์สไตล์ที่น่ารักของเธออีกด้วย เพราะเถียนซีเวยแชร์ว่าวันที่สมบูรณ์แบบในไทยสำหรับเธอคือการได้ตื่นเช้าแบบสบายๆ ออกไปทานอาหารไทยต้นตำรับกับเพื่อน โดยมีเมนูในดวงใจเป็นต้มยำกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วง จากนั้นก็ไปนวดไทย และปิดท้ายวันด้วยการดูหนัง
ยอมใจในการเลือกโลเคชั่นจริงๆ ใครจะคิดว่ารถไฟชั้น 3 จะกลายเป็นฉากหลังที่ดูแพงและสดใสได้ขนาดนี้ เห็นแล้วอยากจองตั๋วไปถ่ายรูปบ้างเลย!