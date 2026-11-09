จบโสดสามปี! มิกค์ ทองระย้า ยอมรับมีคนคุยแล้ว สาวเอเชียตรงสเปกสุดๆ
มิกค์ ทองระย้า พระเอกหนุ่มที่โสดมานานเกือบ 3 ปี ออกมายอมรับแบบเขินๆ ว่าตอนนี้ไม่ได้โสดแล้ว เพราะกำลังเริ่มต้นเรียนรู้กับสาวคนหนึ่งที่เจอกันตอนไปเที่ยวเกาหลี ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าฝ่ายหญิงน่ารัก เรียบร้อย และมีความขี้เล่นนิดๆ ซึ่งตรงสเปกแบบเป๊ะๆ
งานนี้มิกค์เล่าว่าเริ่มทำความรู้จักกันที่เกาหลี โดยมีเพื่อนเป็นคนแนะนำให้รู้จัก และถึงแม้จะอยู่คนละประเทศแต่เรื่องภาษาก็ไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะฝ่ายหญิงชอบประเทศไทย ชอบพูดภาษาไทย แถมยังเคยมาเรียนทำอาหารไทยที่เมืองไทยนานถึงสองเดือนด้วย เรียกว่าเป็นสายเลิฟไทยตัวจริง
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้บอกเลยว่ายังไม่รีบ มิกค์เผยว่าแค่ได้คุยแล้วยิ้มให้โทรศัพท์ได้ก็แฮปปี้แล้ว แม้จะเป็นรักทางไกลที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอุปสรรคไหม แต่ก็ขอลองดูไปเรื่อยๆ เพราะความรู้สึกแรกคือเธอน่ารัก และพอได้คุยกันก็พบว่ามีหลายอย่างที่คล้ายกันมาก
ส่วนใครที่ลุ้นว่าวันเกิดวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ จะมีคนถือเค้กมาเซอร์ไพรส์ไหม มิกค์บอกว่าฝ่ายหญิงมีมาทำงานที่ไทยช่วงนั้นพอดี แต่อาจจะไม่ว่างตรงวันที่ 28 เป๊ะๆ ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีเวลาว่างตรงกันจนได้ไปหากันหรือเปล่า
แอบตลกนิดนึงที่มิกค์บอกว่า เพื่อนของฝ่ายหญิงนี่แหละที่ช่วย 'สแกน' ตัวเขาอย่างหนักก่อนจะแนะนำให้รู้จักกัน ซึ่งเจ้าตัวก็ถ่อมตัวว่าตัวเองก็น่าจะเป็นคนดีคนหนึ่งแหละนะ ถึงผ่านด่านสแกนมาได้!