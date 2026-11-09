แต่งแล้วจ้า! แคน นายิกา อดีต BNK48 ควงแฟนหนุ่มเข้าวิวาห์ รวมตัวรุ่น 1 แบบครบแก๊ง
แคน นายิกา ศรีเนียน อดีตสมาชิก BNK48 รุ่นที่ 1 เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มนอกวงการไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 หลังจากที่โดนฝ่ายชายเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา บรรยากาศในงานคืออบอุ่นสุดๆ มีทั้งครอบครัวและคนสนิทมาร่วมยินดีเพียบ
แต่ที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสลบคือการรวมตัวครั้งใหญ่ของอดีตสมาชิก BNK48 รุ่นที่ 1 ที่นัดกันใส่ชุดเพื่อนเจ้าสาวมาตบเท้าเข้าร่วมงานแบบครบทีม เหมือนงานเลี้ยงรุ่นย่อมๆ นำทีมโดย เฌอปราง อารีย์กุล, อร พัศชนันท์, มิวสิค แพรวา, แก้ว ณัฐรุจา, น้ำหนึ่ง มิลิญ, ตาหวาน อิสราภา, ปูเป้ จิรดาภา, ไข่มุก วรัทยา, เจน กุลจิราณัฐ, น้ำใส พิชญาภา, ก่อน วฑูศิริ, เคท กรภัทร์, ซัทจัง สวิชญา รวมถึงสมาชิกชาวญี่ปุ่นอย่าง มิโอริ โอคุโบะ และ อิซึตะ รินะ ด้วย
ความพีคของงานต้องยกให้ช่วงดึงริบบิ้นลุ้นช่อดอกไม้เจ้าสาวที่สร้างเสียงหัวเราะได้หนักมาก เพราะบรรดาอดีตไอดอลสาวพากันออกไปยืนลุ้นเป็นผู้โชคดีกันเพียบ แต่สรุปคือไม่มีใครได้ช่อดอกไม้ไปครองเลยสักคนเดียว
หลังจบงาน น้ำหนึ่ง มิลิญ ถึงกับต้องโพสต์เล่าความฮาผ่านโซเชียลว่า "คือให้นะ BNK ออกไปจับริบบิ้นเป็น 10 ไม่ได้ช่อดอกไม้ซักคน... 5555555555555555555" ซึ่งงานนี้ไม่รอด เพราะเจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ เข้ามาคอมเมนต์แซวต่อทันทีว่า "เอ่า ก็แทบไม่มีแฟนสักคน 55555" ทำเอาแฟนคลับที่ตามอ่านถึงกับขำกลิ้งกันทั้งไทม์ไลน์