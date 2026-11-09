FEARFOLKS ปล่อยลิสต์หนังปี 2027 จัดเต็มทั้งไทยและนอก พร้อมเปิดตัวค่าย QVEERFOLKS รุกตลาด LGBTQIA+
สายระทึกขวัญมีเฮ เพราะ FEARFOLKS เพิ่งจัดงานแถลงข่าว 365 Days of Fear: FEARFOLKS 2027 Line-Up Press Con เพื่อประกาศทิศทางธุรกิจและเปิดโผหนังที่จะเข้าฉายตลอดทั้งปี 2027 บอกเลยว่าจัดเต็มทั้งหนังไทยและหนังต่างประเทศ แถมรอบนี้ไม่ได้มาแค่ความหลอน แต่ยังเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่อย่าง QVEERFOLKS เพื่อบุกตลาดภาพยนตร์ LGBTQIA+ แบบเต็มตัว ทั้งแนวดราม่า คอมเมดี้ โรแมนติก และระทึกขวัญ ให้ได้ติดตามกันยาวๆ
ลิสต์หนังระทึกขวัญและดราม่าที่ต้องปักหมุด
เริ่มที่ Perfect Girl หนังที่จะพาไปดูเบื้องหลังวงการ K-Pop ของกลุ่มเด็กฝึกที่ต้องแข่งกันดุเดือดเพื่อจะได้เดบิวต์ แต่ดันมีเด็กฝึกคนใหม่เข้ามาทำให้เกิดเหตุการณ์ปริศนาที่เปลี่ยนชีวิตทุกคน เรื่องนี้ได้ แอลลี่ อชิรญา นิติพน นักแสดงชาวไทย มาประกบคู่กับ อเดลีน รูดอล์ฟ และ เมย์ ฮง โดยมี ฮง วอนกี กำกับ และได้ ราชวิน นฤหล้า กับ กุลเทพ นฤหล้า มาเป็นโปรดิวเซอร์ เตรียมเข้าฉายไตรมาส 3 ปี 2027
ต่อด้วย The Burning Giants หรือ ยักษ์ไหม้ หนังลึกลับแถบชายแดนไทย-เมียนมา เมื่อมีควันปริศนาปกคลุมป่าและเกิดโรคประหลาดที่ทิ้งแผลเหมือนไฟไหม้ไว้บนร่างกายชาวกะเหรี่ยง นำแสดงโดย อัด อวัช รัตนปิณฑะ, เมี่ยง ภัคพล ศรีรองเมือง และ เติ้ล ธณัฐวุฒิ รอดภัย กำกับโดย พุฒิพงศ์ อรุณเพ็ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะได้เข้าฉายในสายประกวด Orizzonti ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 83 ด้วย โดยมีคิวเข้าฉายในไทย 25 มีนาคม 2027
ส่วนใครชอบแนวจิตวิทยาต้อง Someone Special หรือ คนพิเศษ เรื่องของ เรน จิตรกรหนุ่มที่มีด้านมืดในใจ ซึ่งชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเจอเข้ากับนักบำบัดปริศนาที่อยู่ชั้นบน แต่พอรู้จักกันมากขึ้นกลับพบว่าอีกฝ่ายก็มีความลับซ่อนอยู่เหมือนกัน นำแสดงโดย ทู สิราษฎร์ อินทรโชติ, ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ และ เฟิร์น ศุภนารี สุทธิวิจิตรวงษ์ กำกับโดย เปตอง ศกุณต์ไชย และ เอเรียล เฟิง เข้าฉาย 11 กุมภาพันธ์ 2027
หนังต่างประเทศและโปรเจกต์น่าตาม
ฝั่งหนังต่างประเทศมี Filipiñana จากฟิลิปปินส์ที่เล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำและการแบ่งชนชั้นในสังคม ซึ่งเรื่องนี้ตัวตึงมากเพราะเป็นตัวแทนประเทศฟิลิปปินส์ส่งชิงรางวัลออสการ์ด้วย หรือจะเป็น Artificial หนังดราม่าของ ลูกา กัวดาญิโน ผู้กำกับ Call Me by Your Name ที่ได้ แอนดรูว์ การ์ฟิลด์ มานำแสดง เล่าเรื่องการก่อตั้งและวิกฤตของ OpenAI เกี่ยวกับ AI ที่กำลังฮอตในตอนนี้
ยังมี River ที่เล่าเรื่องสามพี่น้องที่ติดอยู่กลางแม่น้ำและถูกบุคคลลึกลับไร้ใบหน้าตามล่า และ Invertigo หนังระทึกขวัญในสวนสนุก เมื่อกลุ่มวัยรุ่นแอบขึ้นรถไฟเหาะก่อนวันเปิดงานแล้วดันติดอยู่กลางอากาศสูงหลายร้อยฟุต รวมถึง The Young People เรื่องของเพื่อนสนิทสองคนที่ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆ โดยได้นักแสดงระดับตัวแม่ทั้ง นิโคล คิดแมน, เฮเธอร์ เกรแฮม และ ทาเทียนา มาสลานี มาร่วมแสดง ซึ่งรายละเอียดวันฉายต้องรอติดตามต่อไป
สำหรับคอสยองขวัญ เตรียมเจอ In a Violent Nature ทั้งภาคแรกและภาค 2 เรื่องของฆาตกรผีดิบที่ฟื้นคืนชีพมาพร้อมความแค้น โดยจะเข้าฉายในไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2027
QVEERFOLKS พื้นที่ใหม่ของชาวเควียร์
ปิดท้ายด้วยแบรนด์ QVEERFOLKS ที่ตั้งใจเปิดพื้นที่ให้ผู้กำกับ นักเขียนบท และนักแสดง LGBTQIA+ โดยมีหนังเปิดตัว 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ Club Kid จากค่าย A24 ผลงานของ จอร์แดน เฟิร์สต์แมน ที่เขียนบท กำกับ และแสดงนำเอง เล่าเรื่องโปรโมเตอร์คลับในนิวยอร์กที่ชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อพบว่ามีลูกชายวัย 10 ขวบที่เพิ่งรู้ว่ามีตัวตน โดยมี คารา เดเลวีน และ เคอร์บี้ ฮาวเวลล์-แบ็พทิสต์ ร่วมแสดง เรื่องนี้จะฉายรอบพิเศษ 19-25 พฤศจิกายน 2026 และฉายจริง 26 พฤศจิกายน 2026
ส่วนอีกเรื่องคือ Black Church Bay หนังดราม่าสืบสวนสอบสวนที่มีฉากหลังเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบ เล่าเรื่องราวของครูหนุ่มคนหนึ่ง
ลิสต์ยาวขนาดนี้ มีเรื่องไหนที่เพื่อนๆ เล็งไว้บ้าง หรือใครรอเจอแอลลี่ในบทเด็กฝึก K-Pop บ้างมาเมาท์กันหน่อย!