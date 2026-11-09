เก้า นพเก้า นำทีมดาราบุกขอนแก่น วิ่งการกุศลปันน้ำใจ 2 ล้านบาท
ใจฟูสุดๆ เมื่อ เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ นำทัพคนดังอย่าง เฟย-ภัทร เอกแสงกุล, ท็อป-ทศพล หมายสุข, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น และ ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง บุกภาคอีสานไปร่วมวิ่งการกุศลในงาน “เนสกาแฟ รัน ขอนแก่น 2026” รอบบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคอกาแฟมาร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆ ด้วยกันกว่า 4,000 คน
งานนี้ไม่ได้มาวิ่งเล่นๆ เพราะเป็นการนำประสบการณ์ยามเช้ามาส่งต่อให้นักวิ่งภาคอีสานเป็นครั้งแรก และเป็นสนามที่ 3 ของปีนี้ด้วย โดยมีการมอบเงินรายได้จากค่าสมัครและเงินสมทบรวม 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบอีก 1 ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นทุนการศึกษาผ่านกองทุนมอดินแดงสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทางด้าน เก้า-นพเก้า บอกว่าดีใจมากที่ได้มาร่วมงานวิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว และแฮปปี้ที่ได้มาสร้างเช้าดีๆ กับพี่น้องชาวขอนแก่นในบรรยากาศริมบึงสีฐาน รวมถึงได้สนุกกับกิจกรรมเกมต่างๆ ซึ่งการได้ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ชุมชนและเมืองขอนแก่นผ่านการวิ่งยามเช้าแบบนี้ เป็นความทรงจำที่มีความหมายสำหรับเขามาก
ความปังยังไม่หมดแค่นั้น เพราะนักวิ่งยังได้ฟินกับอาหารจานเด็ดจากร้านดังในขอนแก่นที่ยกขบวนมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม ปิดท้ายความม่วนจอยด้วยโชว์จากวงดนตรีนศ. มข. พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก ซานิ และ ฮาย อาภาพร ที่มาช่วยเติมพลังความสนุกให้เช้าวันนั้นประทับใจแบบสุดๆ
วิ่งเสร็จมีคอนเสิร์ตแถมได้ทำบุญด้วยแบบนี้ ใครจะอดใจไหว!