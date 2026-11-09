เมย์ กุณฑีรา ออกมาพูดแล้ว! หลังโดนทักเรื่องดราม่า บุ๋ม ปนัดดา
งานนี้มีคนออกมาเคลื่อนไหวแล้วจ้า เพราะ เมย์ อดีตรองนางสาวไทยรุ่นเดียวกับ บุ๋ม ปนัดดา เล่าว่าโดนทั้งเพื่อน คนรู้จัก และคนรอบตัวทักมาถามยิบเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมชวนให้ร่วมแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ด้วย
ซึ่งทาง เมย์ ก็พูดถึงความรู้สึกแบบตรงๆ ว่า ถึงแม้ที่ผ่านมาจะเคยรัก เคยชื่นชม เคยไปแสดงความยินดี หรือเคยช่วยบริจาคเงินให้พี่บุ๋ม แต่ความรู้สึกเหล่านั้นมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งการที่เราชื่นชมคนที่เคยเสียสละก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก