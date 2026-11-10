ซี ศิวัฒน์ เตือนหนุ่มๆ นอกใจเมียไม่สนุก ความลับไม่มีในโลก แถมกราบตัก เอมี่ ขอบคุณที่ช่วยขัดเกลาให้เป็นคนดีขึ้น
ซี ศิวัฒน์ และ เอมี่ กลิ่นประทุม ควงคู่กันมาเปิดเผยเรื่องราวความรักที่เดินทางร่วมกันมานานถึง 21 ปี พร้อมกับลบคำครหาที่ว่ารักครั้งนี้จะไปไม่รอด โดยทั้งคู่ได้เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตคู่ผ่านรายการ คุยแซ่บ Show ทางช่อง One31
บทเรียนราคาแพงจากมือที่สาม
เอมี่ เล่าว่าตลอดเวลาที่คบกันย่อมมีขึ้นมีลงและต้องเจออุปสรรค โดยเมื่อมีเรื่องขึ้นมา เธอไม่ได้ยื่นคำขาดให้เลือกแบบตรงๆ แต่ให้เลือกชีวิตกับเธอ หรือจะไปทำอะไรของตัวเองก็ไป และใช้โอกาสนี้ในการเปิดอกคุยกันถึงสิ่งที่แต่ละฝ่ายไม่สามารถเติมเต็มให้กันได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มักจะไม่พูดเรื่องไม่ดีต่อกัน ทำให้ต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าที่ความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นปกติ
ทางด้าน ซี มองว่าเรื่องนี้เป็นบททดสอบที่ยากขึ้นเรื่อยๆ และเตือนผู้ชายทุกคนว่าการนอกใจไม่ใช่เรื่องสนุก เพราะความลับไม่มีในโลกและผู้หญิงมีเซ้นส์ที่แรงมาก โดยเขายืนยันว่าไม่ว่าใครจะบริหารจัดการเก่งแค่ไหน สุดท้ายมันไม่มีวันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง พร้อมกับบอกว่าปัจจุบันเขากล้าให้เช็กโทรศัพท์ได้เลยเพราะใช้รหัสเดิมไม่เคยเปลี่ยน และอยากให้ผู้ชายหาความสุขจากสิ่งเล็กๆ รอบตัวอย่างภรรยา พ่อแม่ หรือหลาน แทนที่จะไปหาความตื่นเต้นชั่วคราว
ปรับจูนชีวิตคู่และอีโก้ที่ต้องกรอง
ซี เล่าว่าปัจจุบันทั้งคู่ยังคงปรับตัวเข้าหากันทุกวันและให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ทั้งเรื่องเนื้อหา น้ำเสียง และจังหวะการพูดเพื่อให้คนฟังอยากฟัง ขณะที่ เอมี่ เล่าถึงความน้อยใจในเรื่องงาน โดยเฉพาะเวลาที่ขอคำแนะนำเรื่องการเป็นพิธีกรจากซี แต่ซีกลับบอกปัดให้ไปดูหน้างานเอง ทั้งที่เวลาคนอื่นมาขอคำแนะนำ ซีจะให้คำแนะนำที่ดูสวยงามและเป็นมืออาชีพ ทำให้เธอรู้สึกขาดความมั่นใจและเสียใจในตอนนั้น
ซี ยอมรับว่า เอมี่ มีอีโก้กับเขาเป็นพิเศษ ซึ่งต่างจากเวลาที่เธออยู่กับคนอื่นที่จะน่ารักมาก ทำให้ตัวเขาเองต้องกรองคำพูดทุกครั้งก่อนจะพูดออกไป พร้อมกับยอมรับว่าตนเองอาจไม่ใช่พิธีกรที่เก่งที่สุด แต่เน้นดูฟีลลิ่งหน้างาน ส่วน เอมี่ นั้นมักจะกังวลและคิดเยอะเวลาต้องเจอศิลปินที่ไม่สนิท ทำให้ต้องมีการเตรียมตัวหรือแปลงร่างทุกครั้งก่อนเข้าอัดรายการ
ความเห่อหลานและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป
อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทั้งคู่มีความสุขมากในตอนนี้คือ น้องเจมม่า โดยซีสารภาพว่าจากเดิมที่ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งกับหลานหรือลูกเพื่อนตามที่ เอมี่ สปอยล์มาตลอด แต่ครั้งนี้เขากลับอินมากจนมองว่าทุกอย่างของหลานน่ารักไปหมด ทั้งรองเท้าและเสื้อผ้า และถึงขั้นประกาศว่าจะยกสมบัติทั้งหมดให้หลาน โดยซีพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้หลานได้เลือกเส้นทางชีวิตเองในอนาคต ล่าสุดถึงกับร่วมทริปญี่ปุ่นและโรดทริปหลายชั่วโมง แม้จะกังวลว่าหลานยังเล็กเกินไปจะเหนื่อยไหม แต่ก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่จะเห็นการเติบโตของหลาน
ส่วนเรื่องการใช้ชีวิต เอมี่ ยอมรับว่าปัจจุบันดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง จากที่เคยดื่มวันเว้นวัน เหลือเพียงอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้ง เพราะร่างกายใช้เวลาฟื้นตัวนานขึ้นและอยากมีเวลาเล่นกับหลาน โดยหันมาดูแลตัวเองด้วยการนอนหลับพักผ่อน ดื่มน้ำ และออกกำลังกายมากขึ้น
ปิดท้ายด้วยความหวานเมื่อ ซี กล่าวขอบคุณ เอมี่ ที่ช่วยเลี้ยงดูและสั่งสอนให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับก้มลงกราบตักภรรยาเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง