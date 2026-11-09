ยูกิ นำทีม แชป-ต้าวหยอง บวงสรวง นางฟ้าหมอลำ สวยฉ่ำแบบเจ้าหญิง!
จัดเต็มความสวยแบบตะโกน! ยูกิ เพ็ญผกา นำทีม แชป วรากร และ ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ พร้อมด้วย ริส วิชญพงศ์, มายด์ มาริสา และ กบ ปภัสรา รวมถึงเหล่านักแสดงร่วมงานอีกคับคั่ง มาร่วมพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยให้ละครเรื่อง นางฟ้าหมอลำ ซึ่งผลิตโดย บริษัทคนทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด
งานนี้ได้ วุฒิ ชัยวุฒิ เทพวงษ์ มาดูแลทั้งในฐานะผู้จัดและผู้กำกับ โดยยูกิมาในลุคสวยดั่งเจ้าหญิง งานนี้แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กันแบบแน่นเอี๊ยด หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดกล้องถ่ายทำไปเรียบร้อยแล้ว
บอกเลยว่าแค่เห็นทีมนักแสดงก็อดใจรอไม่ไหวแล้ว จะเคมีเข้ากันขนาดไหนต้องรอดูเลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก