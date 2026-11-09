หวานจนน้ำตาลเรียกพี่! โอบ นิธิ ฉลองรัก 2 ปีกับ ปราง กัญญ์ณรัณ พร้อมของขวัญสุดพีค
โอบ นิธิ ออกมาอัปเดตเรื่องหัวใจฉลองความรักปีที่ 2 กับ ปราง กัญญ์ณรัณ โดยบอกว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาคือการเติมกำลังใจให้กันทุกวัน เน้นการเรียนรู้และจับมือเดินไปด้วยกันอย่างใจเย็น จนตอนนี้เคมีของทั้งคู่มั่นคงสุดๆ แถมแทบไม่มีเรื่องให้ทะเลาะหรือดราม่าบั่นทอนใจเลย มีแค่การหยอกล้อและปรับตัวเข้าหากันตามปกติ ซึ่งบอกเลยว่าความสัมพันธ์แบบนี้แหละที่พวกเราถวิลหา!
แต่มีโมเมนต์หนึ่งที่น่ารักจนใจเจ็บ คือช่วงวันครบรอบที่ ปราง ต้องเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อ ซึ่งดันไปตรงกับวันที่ โอบ มีแพลนพาคุณพ่อไปดูเทนนิสที่เซี่ยงไฮ้พอดี ฝ่ายหญิงด้วยความเกรงใจเลยเลือกวันเข้าโรงพยาบาลตอนที่แฟนหนุ่มไม่อยู่ แต่ระดับตัวพ่ออย่าง โอบ ไม่ปล่อยให้ลูกสะใภ้คนโปรดต้องเหงา เพราะส่งคุณแม่ตัวเองไปเฝ้าไข้และให้กำลังใจถึงขอบเตียงแทน งานนี้ได้คะแนนความใส่ใจเต็มสิบไม่หัก
ปิดท้ายด้วยของขวัญวันครบรอบ ซึ่ง ปราง จัดเซอร์ไพรส์หนักมาก ทั้งมอบคูปองการ์ดสุดคิวท์ และซุ่มเปย์บัตรคอนเสิร์ต BIGBANG ให้ เพราะรู้ว่า โอบ คือแฟนคลับตัวยงของ G-Dragon แบบขั้นสุด เป็นการให้ของขวัญที่รู้ใจแฟนที่สุดในโลกแล้วมั้ง