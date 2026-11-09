AI เปลี่ยนวงการหนังไทยยังไง? ลดทุนจริงแต่ไอเดียต้องมา ไม่งั้นก็แค่ภาพสวยที่ดูไม่จบ
จากงาน AI Expo Thailand 2026 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา มีวงเสวนาที่น่าสนใจมากเรื่องการใช้ AI ในการสร้างภาพยนตร์ โดยมี ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับสายแอ็กชั่น และ ทศพร พูนนารถ ผู้เชี่ยวชาญด้าน VFX มาแชร์ว่าตอนนี้ AI เข้ามาเขย่าวงการหนังยังไงบ้าง ซึ่งบอกเลยว่ามันเปลี่ยนวิธีทำงานไปเยอะมาก จากที่เมื่อก่อนจะทำหนังเรื่องหนึ่งต้องใช้ทีมงานจำนวนมาก เงินทุนสูง และใช้เวลาผลิตหลายเดือนหรือหลายปี แต่ตอนนี้ AI เข้ามาช่วยให้ทุกอย่างไวขึ้นและถูกลง
ถ้าอยากรู้ว่าเขาใช้ AI ทำอะไรบ้างในกองถ่าย วิธีการทำงานในปัจจุบันแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมการและสร้างบท
เริ่มต้นที่การพัฒนาบทภาพยนตร์ ซึ่งผู้สร้างสามารถใช้ AI ช่วยคิดและขยายไอเดียได้เลย ที่เด็ดคือการสร้างภาพตัวอย่าง (Visual) ให้เห็นภาพชัดขึ้น จากเดิมที่ผู้กำกับอาจจะมีสตอรี่บอร์ดแค่ 10 ภาพ แต่พอมี AI ก็สามารถปั๊มภาพตัวอย่างออกมาได้เป็นร้อยภาพ เพื่อให้ทีมงานทุกคนเห็นภาพตรงกันแบบละเอียดกริบก่อนจะเริ่มถ่ายทำจริง
การจำลองฉากและเตรียมงาน VFX
สำหรับฉากแอ็กชั่นที่ซับซ้อน เมื่อก่อนต้องซ้อมกับนักแสดง ถ่ายภาพทดลอง หรือทำ 3D Blocking เพื่อวางตำแหน่งกล้องและตัวละคร แต่ตอนนี้ AI เข้ามาช่วยจำลองฉากเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะงานด้าน Visual Effects (VFX) ที่ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ประกอบภาพมากกว่า 50% ในบางขั้นตอนของทีมงานแล้ว
ความล้ำคือ AI ยุคนี้สร้างภาพได้สมจริงสุดๆ โดยเฉพาะพวกปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ทำยากๆ อย่าง น้ำ ไฟ การระเบิด หรือของที่แตกกระจาย ซึ่งทำออกมาได้เนียนตามาก
รูปแบบการผลิตหนังในยุค AI
ปรัชญา ปิ่นแก้ว ได้แบ่งแนวทางการผลิตหนังปัจจุบันออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ
- การใช้ AI สร้างภาพยนตร์ทั้งเรื่อง: คือการให้ AI จัดการเกือบทั้งหมด
- การผลิตแบบผสมผสาน (Hybrid Production): วิธีนี้คือการถ่ายทำด้วยกล้องและนักแสดงจริง แต่ใช้ AI มาช่วยเสริมบางส่วน โดยจะเลือกถ่ายเฉพาะฉากที่ต้องใช้การแสดงอารมณ์ดราม่าของนักแสดงจริงๆ ส่วนฉากสเกลใหญ่ๆ หรือฉากที่ต้นทุนสูง AI จะรับหน้าที่สร้างภาพให้แทน
ซึ่งวิธี Hybrid นี้อาจช่วยลดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเดินทาง ค่าเช่าสถานที่ และค่าก่อสร้างฉาก แถมยังลดความเสี่ยงในฉากอันตราย เช่น ฉากรถชน ไฟไหม้ หรือตึกถล่ม
งานหลังการถ่ายทำ (Post-Production)
พอถ่ายเสร็จ AI ก็ยังช่วยงานได้อีกเพียบ ทั้งเรื่องภาพและเสียง ตั้งแต่การตัดต่อ ปรับแต่งภาพ จัดการเสียงบรรยากาศ ไปจนถึงการสร้างเสียงเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ให้สมบูรณ์
แต่จุดสำคัญที่ทศพร ย้ำไว้คือ ถึง AI จะเก่งแค่ไหน แต่ก็ยังต้องมีมนุษย์ที่เข้าใจงานจริงๆ มาคุมคุณภาพและนำสิ่งที่ AI สร้างไปปรับใช้ในระบบการผลิตให้ลงตัว
ทักษะที่คนทำหนังต้องมีเพื่อให้อยู่รอด
คำแนะนำทิ้งท้ายคือ ใครที่อยากทำหนังด้วย AI ควรเริ่มจากศึกษาเรื่องการเล่าเรื่อง (Storytelling) และโครงสร้างบทก่อน เพราะ AI เป็นแค่เครื่องมือช่วยเรียนรู้ ปัญหาที่เจอตอนนี้คือมีหนัง AI สั้นๆ หลายเรื่องที่ภาพสวยอลังการแต่น่าเบื่อจนดูไม่จบ เพราะเน้นสร้างภาพแต่เล่าเรื่องไม่เป็น
สรุปคือในวันที่ใครๆ ก็เข้าถึง AI ได้ การมีภาพสวยหรือฉากอลังการไม่ใช่ข้อได้เปรียบอีกต่อไป แต่คนที่รอดคือคนที่เชี่ยวชาญในสายงานเดิมและสื่อสารกับ AI ได้เก่ง รู้จักสั่งงานและตรวจสอบผลลัพธ์ให้ตรงใจ ถ้ามีทักษะการเล่าเรื่องบวกกับใช้ AI เป็น บอกเลยว่ามีทางเลือกในการผลิตผลงานมากขึ้นมหาศาล
แล้วคุณล่ะ คิดว่าถ้า AI ทำหนังได้สวยกริบขนาดนี้ เสน่ห์ของหนังที่ใช้คนแสดงจริงๆ จะยังขลังอยู่ไหม?