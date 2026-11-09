ใหม่ ดาวิกา คัมแบ็กความหลอน! สลัดลุคเป็นคุณยายวรนาฏใน INHERIT เตรียมเขย่าขวัญ 19 พฤศจิกายนนี้
เตรียมตัวขนลุกกันได้เลย เพราะ GDH และ TOFU FILMS กำลังจะพาบทประพันธ์ในตำนานอย่าง “ทายาทอสูร” กลับมาปัดฝุ่นใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์เรื่อง ‘คุณยายวรนาฏ’ (INHERIT) ที่ครั้งนี้คว้าตัว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ มาพลิกบทบาทเป็น คุณยายวรนาฏ ในเวอร์ชันที่ฉีกทุกกฎความหลอนด้วยลุคแฟชั่นไอคอนสุดชิค
งานนี้บอกเลยว่า ใหม่ ดาวิกา ทุ่มสุดตัวโชว์สปิริตแบบไม่มีกั๊ก ตั้งแต่ฉากนุ่งบิกินีอาบแดดโชว์รอยสักตะขาบ ไปจนถึงฉากพิธีกรรมคายตะขาบที่ดูล้ำสุดๆ ซึ่งตัวละครคุณยายในเวอร์ชัน 2026 นี้ จะไม่ใช่แค่ความน่ากลัว แต่มีความมั่นใจ ทรงพลัง เป็นคนคุมเกมเหนือทุกคน และที่สำคัญคือมีความเป็นสาวเปรี้ยวที่ปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ แม้จะมาจากยุค 800 ปีที่แล้วก็ตาม
การโคจรกลับมาพบกันในรอบ 13 ปี
ความน่าสนใจอีกอย่างคือการที่ ใหม่ ดาวิกา ได้กลับมาร่วมงานกับผู้กำกับคู่ใจอย่าง โต้ง บรรจง ปิสัณธนะกูล อีกครั้งในรอบ 13 ปี หลังจากที่เคยสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันในหนัง ‘พี่มาก..พระโขนง’ โดยในเรื่องนี้ โต้ง บรรจง รับหน้าที่ทั้งผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ และได้แท็กทีมกับ ตั้ม วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ มาร่วมโปรดิวซ์ด้วยกัน ซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าการได้กลับมาทำงานกับผู้กำกับที่เปิดกว้างและเก่งระดับนี้ถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากและเป็นโบนัสในชีวิตเลยทีเดียว
ปะทะบทบาทตัวแม่ระดับตำนาน
ความตื่นเต้นขั้นสุดของ ใหม่ ดาวิกา คือการได้ประชันบทบาทกับ นก สินจัย เปล่งพานิช ซึ่งเป็นไอดอลด้านการแสดงที่เธอชื่นชอบ โดยใหม่ทันได้ดูเวอร์ชันของนก สินจัย และจำได้ว่ากลัวคุณยายวรนาฏมาก แต่ตัวละครนี้ก็มีเสน่ห์น่าดึงดูดเช่นกัน ใหม่เล่าว่าเธอตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับนก สินจัย ยิ่งพยายามนิ่งก็ยิ่งโป๊ะ ต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะตั้งสติและรวมร่างให้เนียนไปกับการแสดงได้
นอกจากนี้ในเรื่องยังมีทีมนักแสดงที่มาเสริมทัพความเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์, จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา, ตฤณ เศรษฐโชค, เผือก พงศธร จงวิลาส, มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์ และ ไทย ชญานนท์ ภาคฐิน ใหม่ ดาวิกา บอกว่าทุกคนปล่อยของกันเต็มที่ในทุกฉาก และรับรองว่าออกมาเปรี้ยว แซ่บ และสมศักดิ์ศรีคุณยายวรนาฏ 2026
สำหรับใครที่อยากเห็นความล้ำของตัวละครที่พยายามพูดภาษา Gen Z และความลึกลับที่กุมความลับไว้มากมาย เตรียมไปพิสูจน์ความหลอนพร้อมกันได้ในโรงภาพยนตร์ 19 พฤศจิกายนนี้
จะรอดหรือจะร่วงกับคุณยายเวอร์ชันแฟชั่นนิสต้าแบบนี้ เดี๋ยว 19 นี้รู้กัน!