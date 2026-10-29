ยุ่งเหยิงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว! ตะวันลวง EP.6 พิมพาแอบตรวจ DNA ภากร-รวี ความลับจะแตกมั้ย?
ความวุ่นวายใน ตะวันลวง ถึงจุดพีคใน EP.6 เมื่อพิมพาอาศัยจังหวะที่ณดาถูกลอบยิง แอบเอาเลือดของณดา ภากร และรวี ไปตรวจ DNA กะจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงง่ายๆ แต่แผนการแทบพังเพราะอลิสสาดันเข้ามารับรู้เรื่องนี้ แถมยังเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของสองพี่น้องจนต้องขอสวมบทนักสืบตามหาความจริงเองเลย
บอกเลยว่าลุ้นมาก เพราะตอนนี้พิมพาได้ผลตรวจ DNA สุดช็อกมาอยู่ในมือแล้ว ส่วนภากรที่ดูเหมือนจะตกที่นั่งลำบาก แต่บอกเลยว่าดวงแข็งสุดๆ เพราะดันรู้ทันแผนการของพิมพาก่อนที่ทุกอย่างจะเปิดเผยซะอย่างนั้น
สำหรับใครที่พลาดไป ละครเรื่องนี้ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 ทางช่อง 3 ซึ่งเป็นแนวเมโลดราม่าที่รวมทั้งความรักสามเส้า ความลับ และความโลภไว้ครบจบในเรื่องเดียว นำทีมโดย ญาญ่า อุรัสยา, กลัฟ คณาวุฒิ และเก้า นพเก้า
ความลับเยอะขนาดนี้ จะมีใครที่รอดพ้นจากผลตรวจ DNA ครั้งนี้ไปได้บ้างนะ