เตรียมกรี๊ด! ฟรีน-เบ็คกี้ นั่งแท่นกรรมการ PROJECT DUO ONE ตามหาคู่หูดูโอ้หน้าใหม่
สายชิปเตรียมเฮได้เลย เพราะ ฟรีน สโรชา และ เบ็คกี้ รีเบคก้า แท็กทีมกันมานั่งเก้าอี้กรรมการในรายการเรียลลิตี้ PROJECT DUO ONE ร่วมกับ ดา เอ็นโดรฟิน และ มิว ศุภศิษฏ์ เพื่อเฟ้นหาศิลปินดูโอ้คู่ใหม่ของเมืองไทย โดยตอนนี้คัดจากผู้สมัครกว่า 1,000 คน จนเหลือเพียง 18 คนสุดท้ายที่ต้องมาเจอกับบททดสอบสุดโหด
บอกเลยว่ารางวัลรอบนี้แรงมาก เพราะอัดฉีดรวมสูงถึง 10.8 ล้านบาท มีทั้งคอนโดมิเนียม Denim จตุจักร ให้คนละห้อง รวมมูลค่า 7.98 ล้านบาท และยังมีรถยนต์ไฟฟ้า The New ZEEKR X สำหรับคนที่ได้คะแนนโหวตเดี่ยวสูงสุดอีกด้วย ซึ่งเกณฑ์การตัดสินจะแบ่งเป็นคะแนนจากกรรมการ 60% และผลโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศอีก 40%
ใครอยากรู้ว่าคู่ไหนจะเคมีเข้ากันจนกรรมการยอมรับ ติดตามได้ทุกวันเสาร์ เวลา 21.45 น. ทาง Amarin TV HD 34 และ VIU งานนี้รางวัลใหญ่ขนาดนี้ จะมีใครปังจนคว้าคอนโดไปครองมั้ยนะ?