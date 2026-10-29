แม่จอมขวัญ เปิดตัวแรง! เรตติ้งพุ่ง 4.2 บิ๊กลอร์ดคอนเฟิร์มครบรส บู๊ คอเมดี มาเต็ม
เปิดตัวได้สวยมากสำหรับละครเรื่อง 'แม่จอมขวัญ' ผลงานจากค่าย ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น ที่ทำเรตติ้งตอนแรกทั่วประเทศ (15+) พุ่งไปถึง 4.2 โดยได้ บิ๊ก ณทรรศชัย มาท้าทายฝีมือรับบทเป็นฝาแฝดครั้งแรกในชีวิต และประกบคู่กับนางเอกสาว มิ้นชิ เสฏฐนันท์
ด้าน บิ๊กลอร์ด สยม สังวริบุตร ที่ควบทั้งตำแหน่งผู้จัดและผู้กำกับ ออกมาการันตีความสนุกว่าตั้งใจทำเรื่องนี้มาก โดยไฮไลต์คือการเล่าเรื่องราวในต่างจังหวัด และความนัวของการที่พระเอกมีฝาแฝดนิสัยต่างกันสุดขั้ว ต้องมีการสลับตัวจากคนที่ดูอ่อนแอให้กลายเป็นคนเข้มแข็ง
ส่วนฝั่งนางเอกก็ไม่ธรรมดา เพราะมีถึงสองคน คนหนึ่งมาสายแก่น ส่วนอีกคนมาแนวหวาน และต้องร่วมมือกันสู้กับคนร้ายในเรื่องที่มีทั้งคาถาอาคมและของวิเศษ ใครได้ครอบครองของเหล่านี้ก็จะมีพลังพิเศษ ซึ่งในเรื่องมีการใช้ CG เข้ามาช่วยเสริมให้เส้นเรื่องสนุกขึ้นด้วย
บิ๊กลอร์ดบอกว่าละครเรื่องนี้ครบรสแบบที่แฟนละครคุ้นเคย ทั้งแนวพ่อแง่แม่งอน ความริษยา บู๊ และคอเมดี แถมยังมีแง่คิดเรื่องการทำความดีและการฝึกแก้ปัญหาที่คนดูจะได้ลุ้นไปพร้อมกับตัวละคร ใครอยากรู้ว่าจะนัวแค่ไหน ตามไปดูได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35
งานนี้ต้องรอดูว่าการสลับตัวของฝาแฝดจะทำให้คนดูอินได้แค่ไหน หรือจะเน้นไปที่ความขลังของของวิเศษมากกว่ากันนะ