ดิว อริสรา ปฏิเสธฉายา ‘สะใภ้หมื่นล้าน’ หลังจดทะเบียนสมรสกับ วู้ดดี้ ล่ำซำ
ดิว อริสรา ขึ้นแท่นเป็นสะใภ้หมื่นล้านอย่างเป็นทางการหลังจากถูกขอแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับ วู้ดดี้ ล่ำซำ พร้อมเปลี่ยนนามสกุลเป็น ดิว อริสรา ล่ำซำ เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าตัวออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกว่ามีความสุขมาก และต้องขอบคุณที่ฝ่ายชายให้เกียรติและแสดงความจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้
ดิวเล่าว่าตัวเองผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากมายและมีลูกแล้ว การได้เจอคนที่ทำให้รู้สึกว่าความรักดีๆ ยังคงมีอยู่และได้รับโอกาสจากคนดีๆ ถือเป็นเรื่องโชคดี แม้หลายคนจะมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็ว แต่จริงๆ แล้วเป็นการค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์กันมาโดยไม่ได้ออกมาพูดให้ใครรู้ ซึ่งเมื่อคุยกันแล้วรู้สึกว่าใช่และสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ ก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้วุ่นวาย
ไม่ขอรับฉายา ‘สะใภ้หมื่นล้าน’ และ ‘แมวเก้าชีวิต’
ดิวระบุว่าไม่อยากให้ใครเรียกเธอว่า ‘สะใภ้หมื่นล้าน’ เพราะตัว วู้ดดี้ เองก็มักจะบอกกับดิวเสมอว่าไม่อยากให้เข้าใจว่าโชคดีเพียงอย่างเดียว แต่ให้มองว่าสิ่งที่ดิวเป็นและสิ่งที่ทำต่างหากที่นำโชคเหล่านั้นมาให้ เพื่อให้ดิวเห็นคุณค่าในตัวเองมากกว่าเรื่องโชคชะตา
นอกจากนี้ ดิวรู้ว่ามีคนพูดถึงเธอด้วยอักษรย่อว่าเป็น ‘แมวเก้าชีวิต’ แต่เธอก็ไม่ขอรับฉายานี้เช่นกัน เพราะไม่แน่ใจว่าชีวิตจะรอดหรือไม่ เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและมีบทเรียนมากมาย ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเก็บสิ่งดีๆ ไว้ให้นานที่สุดและประพฤติตัวให้ดี
ปรับมุมมองชีวิตจากความเจ็บปวดสู่อนาคต
ดิวสารภาพว่าเคยถึงจุดที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีความรักได้อีก และลืมนึกถึงความต้องการของตัวเองเพราะเอาเรื่องลูกเป็นหลักมาโดยตลอด แต่การที่มีคนอยากจะแก่ไปด้วยกันทำให้เธอแฮปปี้และมองเห็นอนาคต เธอบอกว่าจะนำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน วู้ดดี้ บอกให้อยู่กับปัจจุบันและทำให้ดี และเธอรู้สึกว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่าสิ่งที่เคยผ่านมาแล้ว
สำหรับเส้นทางก่อนจะสวมแหวนนั้น ดิวบอกว่ามีหลายสเต็ปและหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้า ทำให้รู้ทิศทางและความจริงจังของอีกฝ่ายมาตลอด แม้ในตอนแรกจะอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ก็เข้าใจว่าไม่สามารถไพรเวตได้ทั้งหมด จึงเลือกทางสายกลางในการเปิดเผย
แพลนมีลูกและชีวิตที่เรียบง่ายขึ้น
ในส่วนของอนาคต ดิวมีการวางแผนเรื่องการฉลองสมรสแบบเป็นขั้นตอนเหมือนคนรักและครอบครัวทั่วไป รวมถึงมีแพลนว่าจะมีลูกด้วยกัน โดยจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและไม่ป่าวประกาศอะไรให้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะที่ผ่านมาเคยผ่านจุดที่เล่นใหญ่มาเยอะแล้ว ตอนนี้จึงอยากใช้ชีวิตปกติ
ส่วนเรื่องการมูเตลูนั้น ดิวบอกว่าไม่ได้มูเลย แค่ทำงานหาเงินใช้หนี้ก็หมดเวลาแล้ว ส่วนที่ทำคือเข้าวัดทำบุญและทำดีกับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอเท่าที่ทำได้ พร้อมกับฝากถึงคนที่ทำคอนเทนต์ไหว้แม่ของเธอว่าอย่าหาเรื่องให้เธอเลย เพราะตอนนี้อยากใช้ชีวิตเงียบๆ
ทิ้งท้ายด้วยการยอมรับว่า หลังจากนี้จะ ‘โป๊มาก’ ไม่ได้แล้ว อาจจะไม่ได้เห็นแล้ว บางสิ่งบางอย่างต้องแลกมากับบางสิ่งบางอย่าง และการเป็นตัวของตัวเอง 100% ก็ไม่ได้