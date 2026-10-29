พิมพ์ พิมพ์มาดา ช็อก! พาแม่หลอมเศษทอง กะไว้แค่หลักแสน แต่ราคาจริงพุ่งเกือบ 2 ล้าน
กะไว้แค่เจ็ดถึงเก้าแสนแต่จบที่เกือบสองล้าน! เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026 มีคลิปไวรัลจากร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ ที่ พิมพ์ พิมพ์มาดา นักร้องและนักแสดง พาคุณแม่หอบเอาเศษทองที่สะสมไว้มาหลอม ซึ่งคุณแม่เผยว่าเก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยสาวๆ เวลาได้โบนัสก็จะซื้อเก็บไว้เรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่เป็นพวกเศษต่างหูและกรอบพระ และที่สำคัญคือทองกองนี้คุณแม่ตั้งใจยกให้พิมพ์ทั้งหมดเลย
ตอนแรกคุณแม่กะจะหลอมเป็นก้อนไว้เฉยๆ แต่ช่างนะโมแนะนำว่าถ้าหลอมเสร็จแล้วควรซื้อเป็นทองคำแท่งกลับไป เพราะถ้าเก็บเป็นก้อนที่หลอมออกมาจะมีเนื้อทองแค่ 78% ซึ่งถ้าเอาไปขายบางร้านจะไม่กล้ารับซื้อ จึงแนะนำให้แปลงเป็นทองคำแท่ง แล้วค่อยขายเมื่อราคาทองคำขึ้น
ความพีคคือเรื่องราคา เพราะก่อนจะรู้ยอดจริง คุณแม่คาดการณ์ไว้ในใจว่าน่าจะได้สัก 9 แสนบาท ส่วนพิมพ์เองก็กะไว้ที่ 7 แสนบาท แต่พอสรุปยอดออกมาจริงๆ ทางร้านให้ราคาถึง 1,910,241 บาท ทำเอาพิมพ์ถึงกับตาโตไปเลยจ้า
ส่วนช่างนะโมก็แอบเล่าความเปิ่นว่า ตอนแรกที่พิมพ์มาถึงร้านจำไม่ได้เลยว่าคือดารา เพราะพิมพ์ใส่หมวกมาด้วย จนกระทั่งน้องพนักงานในร้านทักขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเป็นใคร ซึ่งเรื่องจำนวนทองคำแท่งที่จะซื้อกลับไปนั้น ทางร้านจะคุยรายละเอียดกับครอบครัวของพิมพ์หลังจากนี้
เป็นใครก็ตาโตแหละ เจอส่วนต่างหลักล้านแบบนี้เข้าไป มีใครเก็บเศษทองไว้ในบ้านบ้าง ลองไปรวบรวมมานับดูนะ เผื่อจะรวยไม่รู้ตัวแบบนี้!