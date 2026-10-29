นุนิวส่งซิงเกิลใหม่ BORN TO BE มาแบบตัวแม่ เต้นยับลุคฉ่ำจัดเต็ม
นุนิว ชวรินทร์ นักร้องและนักแสดงสายความสามารถ จัดหนักปล่อยซิงเกิลล่าสุด BORN TO BE เมื่อ 28 ตุลาคม 2026 ที่ผ่านมา งานนี้บอกเลยว่าเดือดจัด เพราะนุนิวเต้นสะบัดตลอดทั้งเพลง ตอกย้ำความเป็นศิลปินคุณภาพที่พัฒนาไปไกลมากจนน่าประทับใจ
ในส่วนของดนตรี เพลงนี้มาในคอนเซปต์สุดเท่ที่เน้นความมั่นใจในการเป็นตัวเอง ผสมกับซาวด์สมัยใหม่ที่ฟังแล้วตื้ดสุดๆ ซึ่งความปังนี้ได้โปรดิวเซอร์คู่ใจอย่าง พี่แอ้ม อัจฉริยา กลับมาปั้นเพลงให้ ซึ่งเราว่าเคมีของนุนิวกับพี่แอ้มในแนวเพลงใหม่แบบนี้คือลงตัวและเข้ากันดีมาก
ส่วนตัว MV คือที่สุดของความอลังการ ทั้งงานโปรดักชันและลุคสุดปังของนุนิวที่เผยให้เห็นเสน่ห์รอบด้าน โดยเฉพาะชุดแดงผ่าลึก ชุดขาวซีทรู และชุดเทาวิบวับที่ช่วยขับคาริสม่าให้พุ่งทะลุจอ ส่วนเรื่องท่าเต้นก็พริ้วไหวสมเป็นทางถนัดของเจ้าตัวจริงๆ
ไม่แปลกที่พอปล่อย MV ออกมาปุ๊บ แฟนคลับจะถล่มทลายจนแฮชแท็ก #BORNTOBEByNuNew และคีย์เวิร์ด NUNEW SPECIAL SINGLE พุ่งติดเทรนด์โซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ใครยังไม่ได้ดูรีบไปจัดด่วนที่ YouTube : DMD MUSIC
ชุดแดงผ่าลึกคือจึ้งเกินต้าน ใครไหวไปไหว!