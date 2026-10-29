เตรียมตัวให้พร้อม! Pokémon RUN 30 บุกไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี วิ่งไปแบตเทิลยิมไป
เตรียมรองเท้าวิ่งให้พร้อม เพราะ The Pokémon Company แท็กทีมกับเซ็นทรัลพัฒนา จัดงาน Pokémon RUN 30: Thailand Edition ฉลองครบรอบ 30 ปีแบบยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 9–10 มกราคม 2027 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้า centralwOrld
งานนี้ไม่ใช่แค่การวิ่งธรรมดา แต่คือการผจญภัย เพราะทุกคนจะได้เลือก Pokémon คู่หูตัวแรกก่อนเริ่มลุยภารกิจตลอดเส้นทาง ทั้งการแบตเทิลในยิม ตามหาโปเกมอนในป่า เพื่อเติมข้อมูลใน Pokédex Search Sheet แถมยังมีโอกาสพัฒนาโปเกมอนคู่หูด้วย บอกเลยว่าบรรยากาศคือจำลองโลกโปเกมอนมาไว้จริงๆ
ส่วนใครที่ไม่ได้สายวิ่งก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะมี Festival Zone ให้เข้าฟรี! มี Time Tunnel พาย้อนดูเรื่องราว 30 ปีของโปเกมอน มีโซนคอนเทนต์ล่าสุด และที่พลาดไม่ได้คือ Meet & Greet กับพิคาชูแบบใกล้ชิด พร้อม Pop-up Store ให้ช้อปสินค้าพิเศษแบบจุกๆ
งานนี้ได้ UNIQLO และ 7-ELEVEN มาเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ โดยคนที่สมัครวิ่งจะได้รับ Pokémon RUN 30 Runner's Kit พร้อมเสื้อยืดจาก UNIQLO ไปใส่หล่อๆ
รายละเอียดการสมัครและเส้นทาง
การวิ่งครั้งนี้เป็นแบบ Fun Run ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยจะเริ่มสตาร์ทที่ลานอเนกประสงค์หน้าสนามกีฬานิมิบุตร และไปสิ้นสุดที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สำหรับค่าบัตรมีสองราคาให้เลือก คือแบบ Premium 3,200 บาท (ได้ตุ๊กตาพิคาชูเกาะไหล่แบบคิวท์ๆ) และแบบ Standard 2,800 บาท (ไม่มีตุ๊กตาเกาะไหล่) ซึ่งเปิดจำหน่ายบัตรไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 18.00 น. ผ่านเว็บไซต์ RUNLAH
ใครที่ยังไม่ได้บัตรสามารถติดตามรายละเอียดการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ RUNLAH ได้