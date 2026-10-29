เตรียมรับพลังบวก! มาย ภาคภูมิ ชวนหาความสุขในแบบตัวเองใน The Celebrities EP.16
เตรียมตัวพบกับ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง ในรายการ The Celebrities EP.16 ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักตัวตนของเขาผ่านบทสนทนาที่เน้นความจริงใจ โดยมี กตัญญู สว่างศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ
รอบนี้มายจะมาชวนคุยเรื่องการค้นหาความสุขในแบบของตัวเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆ ที่อาจนำไปสู่เรื่องราวที่ไม่คาดคิด เพราะเชื่อว่าชีวิตไม่มีเส้นทางที่ถูกต้องเพียงแบบเดียว และเราไม่จำเป็นต้องเร่งไปให้ถึงเป้าหมายตามความคาดหวังของใคร แค่ได้ทำสิ่งที่รักและกล้าก้าวออกไปเจอสิ่งใหม่ๆ ก็ถือเป็นความหมายของชีวิตแล้ว
ปักหมุดรอชมได้ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้ เวลา 20.00 น.
สำหรับใครที่อยากเก็บรายละเอียดตอนเก่าๆ ของรายการ The Celebrities ก็สามารถตามไปดูย้อนหลังได้เช่นกัน โดยรายการจะมีตอนใหม่ๆ มาให้ติดตามกันได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น.
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก