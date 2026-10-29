พีพี กฤษฏ์ ยอมแพ้ความปัง! ยกให้ 'น้องเกล' เป็นเบอร์หนึ่งเจ็นแปด
นาทีนี้ต้องยอมให้ความฮอตของ พีพี กฤษฏ์ ที่ปล่อยเพลง “แฟนใครปะคะ” ออกมาแล้วกระแสดีเว่อร์จนกลายเป็นไวรัล มีคนออกมาเต้นตามกันเต็มโซเชียล ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าดีใจมาก เพราะปีนี้ทำเพลงเยอะเกือบ 5 เพลง แถมยังแฮปปี้ที่เห็นทั้งแฟนๆ และศิลปิน T-POP เจนหนึ่งที่ชื่นชอบออกมาทำ Challenge กัน เพราะท่าเต้นเข้าถึงง่าย
ส่วนศิลปินหน้าใหม่อย่างศิลปินหน้าใหม่อย่าง แอบิเกล หรือ น้องเกล วัย 4 ขวบ นั้น พีพียกให้เป็นเบอร์ 1 ของเจ็นแปดไปเลย ด้วยความสามารถที่ล้นหลาม ทั้งร้องทั้งเต้น แถมสวยเซ็กซี่ครบเครื่อง ถึงขั้นบอกว่าพอเพลงกุ๊กกู๋ปล่อยออกมา เพลงแฟนใครปะคะต้องหลบให้เลยทีเดียว
นอกจากเรื่องงานเพลง พีพียังเล่าโมเมนต์ซึ้งๆ เกี่ยวกับชุดแต่งงานของพี่สาวที่จัดขึ้นช่วงปลายปีที่แล้ว โดยพีพีช่วยหาแบรนด์ที่เหมาะกับพี่สาวและนำดีไซน์ที่ชอบมาพัฒนาเป็นชุดเจ้าสาว ซึ่งใช้เวลาเกือบ 1 ปีและฟิตติ้งประมาณ 4 รอบ เพื่อให้พี่สาวสวยที่สุดในวันสำคัญ ส่วนเรื่องความรักของตัวเอง พีพีบอกว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องงานเป็นหลัก และอยากให้คนสำคัญมาอยู่ด้วยมากกว่า
ปิดท้ายด้วยการประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยววันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เตรียมตัวกดบัตรกันได้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 นี้ พีพีแอบสปอยล์ว่าเวทีจัดยาวมากและมีอะไรว้าวๆ ซ่อนอยู่เพียบ เพราะซ้อมเต้นหนักมากเพื่อให้โชว์ออกมาปังที่สุด
งานนี้ใครอยากเห็นความว้าวของตัวพ่อ ต้องรีบวอร์มนิ้วรอวันกดบัตรเลยนะ!