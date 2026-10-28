หัวใจกาฝาก ปิดจ๊อบแบบตัวแม่! เรตติงพุ่ง 6.2 คว้าอันดับ 1 ทั่วประเทศ
ปิดฉากลงแบบสวยงามและปังมากสำหรับละครดราม่าเรื่อง หัวใจกาฝาก ผลงานจากค่ายดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD ล่าสุดในตอนอวสาน (ข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม 2026) สามารถกวาดเรตติง 15+ ทั่วประเทศไปได้สูงถึง 6.2 ส่งให้ละครเรื่องนี้ขึ้นแท่นเป็นละครเรตติงอันดับ 1 ไปแบบนิ่งๆ ตอกย้ำความสำเร็จที่ได้รับกระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่องตลอดการออกอากาศ
เปิดใจคู่ขวัญ แชป-จีน
งานนี้พระนางของเรื่องอย่าง แชป-วรากร ศวัสกร และ จีน-เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช ไม่ปล่อยให้รอนาน รีบควงคู่กันมาเปิดใจขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แฟนละคร ผู้ผลิต ผู้กำกับ ทีมงาน ไปจนถึงนักแสดงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานออกมาเป๊ะขนาดนี้
ทางด้าน แชป เผยความรู้สึกแบบซึ้งๆ ว่าถ้าไม่มีคนดูเขาก็คงไม่มีวันนี้ ดีใจมากที่ทุกคนชอบละครและส่งกระแสดีๆ ให้มาตลอด พร้อมขอบคุณช่อง 7HD, ดาราวิดีโอ และผู้กำกับอย่าง พี่ฬอน (คณวัชร สังวริบุตร) รวมถึงทีมงานและนักแสดงที่ทุ่มเททำงานกันเต็มที่ ซึ่งเรตติงที่ออกมาดีขนาดนี้ทำให้ทุกคนหายเหนื่อย
แชปยังเล่าถึงเบื้องหลังว่าบรรยากาศในกองถ่ายอบอุ่นและสนุกมาก ส่วนบท 'รามิล' ที่เขาได้รับก็เป็นตัวละครที่เขารู้สึกสนุกและเต็มที่กับมันสุดๆ แถมยังชมคู่ขวัญอย่าง จีน ว่าเป็นคนที่น่ารักและเฟรนด์ลี่มาก โดยเฉพาะการถ่ายทอดตัวละคร 'หทยา' ที่จีนทำออกมาได้ดีจนทุกคนได้เห็น
ความทรงจำของ 'หทยา'
ส่วน จีน ก็บอกเล่าความประทับใจว่าอยากขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามชมตั้งแต่อีพีแรกจนถึงตอนสุดท้าย ขอบคุณทุกกระแสและทุกคอมเมนต์ในทุกแพลตฟอร์มที่ทำให้เรตติงพุ่งสูงจนทีมงานทุกคนชื่นใจ
สำหรับบท 'หทยา' จีนบอกว่าเป็นตัวละครที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป เพราะตอนถ่ายทำเธอทุ่มเทมาก โดยเฉพาะฉากที่ต้องร้องไห้หนักๆ เพื่อให้เห็นภาพของผู้หญิงสู้ชีวิตที่เชื่อในการทำความดี จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้เพราะความตั้งใจ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ชมในเรื่องของการยึดมั่นในความดี
โปรเจกต์ถัดไปที่ต้องปักหมุด
เมื่อละครจบงานก็ไม่จบ เพราะทั้งคู่มีผลงานใหม่มาฝากแฟนๆ ให้ตามต่อ แชปฝากให้รอติดตามละครเรื่อง นางฟ้าหมอลำ ที่กำลังถ่ายทำอยู่ โดยครั้งนี้จะประกบคู่กับ ยูกิ (ยูกิ ไหทองคำ) และยังมีละครแนวตั้งเรื่อง เงาร้ายสลับรัก ที่เล่นคู่กับ เกรซ (พัชรสิตา อธิอนันตศักดิ์) ซึ่งรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน CH7ON
ทางด้าน จีน ก็ไม่น้อยหน้า ฝากผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้อย่างละครเรื่อง ในวันที่ใจเรามองหารัก ซึ่งถ้าออกอากาศเมื่อไหร่ แฟนๆ เตรียมรอติดตามชมกันได้เลย
ส่วนใครที่ยังเหงาหลังหัวใจกาฝากจบไป สามารถตามไปดูละครก่อนข่าวภาคค่ำเรื่องใหม่ อย่าง แม่จอมขวัญ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 หรือดูออนไลน์ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON