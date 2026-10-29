นนกุลลงคลิปเบิร์ธเดย์แอฟ ทักษอร ทำหัวใจใส่กันแบบหวานฉ่ำ
คู่รักที่ขยับตัวทำอะไรก็น่ารักไปหมดจริงๆ สำหรับนนกุล ชานน สันตินธรกุล และแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ที่ล่าสุดเมื่อ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ 46 ของสาวแอฟ งานนี้หนุ่มนนกุลไม่พลาดที่จะเสิร์ฟความหวานด้วยการโพสต์คลิปคู่ทำท่าประกอบเป็นรูปหัวใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัว nonkul พร้อมแคปชั่นว่า “Happy Birthday krub @aff_taksaorn ”
นนกุลใส่เพลงกุ๊กกู๋ของน้องแอบิเกล ลูกสาวชมพู่ อารยา เป็นเพลงประกอบคลิป ขณะที่แอฟเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเนื้อเพลงกุ๊กกู๋แบบจัดเต็มว่า “สัญญาเลยนะจะไม่เกเร จะไปที่ไหนหนูไปด้วย จะไปทะเล ภูเขา ตีกอล์ฟ ช้อปปิ้ง ไหว้พระ สปา คาเฟ่ ให้หนูไปด้วย !”
บอกเลยว่าโมเมนต์นี้ทำเอาแฟนๆ ยิ้มตามกันทั้งไทม์ไลน์ เป็นการฉลองวันเกิดที่เรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นและซัพพอร์ตกันสุดๆ เห็นแล้วอยากจะมีคนมาทำหัวใจให้แบบนี้บ้างเลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก