เตรียมวอร์มนิ้ว! หลิงหลิง-ออม บุกมาเก๊าจัดแฟนคอนครั้งแรก พฤศจิกายนนี้
ตัวแม่จะแคร์เพื่อ! หลิงหลิง คอง และ ออม กรณ์นภัส เตรียมบินลัดฟ้าไปสร้างความฟินในงาน LINGORM 1st FANCON IN MACAO ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16.00 น. ที่ The Londoner Arena มาเก๊า งานนี้บอกเลยว่าระดับอินเตอร์ของจริง จนแฟนคลับทั่วโลกตื่นเต้นกันจนเป็นกระแสฮือฮาไปหมดแล้ว
ส่วนเรื่องบัตรเปิดขายไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม เวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านทาง Cotai Ticketing, Damai และ Trip.com โดยราคาบัตรแบ่งเป็นสองโซน คือ Zone A ราคา 1,399 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 5,824 บาท) และ Zone B ราคา 899 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,742 บาท)
ความปังไม่ได้มีแค่โชว์ แต่สิทธิพิเศษคือจัดเต็มแบบตะโกน โดยเฉพาะคนถือบัตร VIP และ Zone A ทุกที่นั่งจะได้สิทธิ์เข้าชมรอบ Sound Check ส่วนใครที่อยากใกล้ชิดก็มีสิทธิ์ถ่ายภาพกลุ่ม Group Photo (แบบ 2:1, 2:8 และ 2:14) รวมถึงกิจกรรม Hi-Bye และของสะสมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่าง โพลารอยด์พร้อมลายเซ็น โปสเตอร์พร้อมลายเซ็น ไปจนถึง Photocard และโปสเตอร์สเปเชียลที่ได้ต่างกันตามประเภทบัตรที่ถือ
เรียกได้ว่าเป็นการก้าวไปสู่ระดับสากลที่งดงามมาก หลังจากที่สร้างปรากฏการณ์ความฮอตในไทยมาอย่างต่อเนื่อง ใครที่กดบัตรทันก็เตรียมตัวไปสร้างความทรงจำสุดพิเศษกับสองสาวได้เลย
ใครได้บัตรโซนไหนกันบ้าง มาอวดความเฮงกันหน่อย!