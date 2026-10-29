เตรียมฟินส่งท้ายปี! ดิว-ธี บินลัดฟ้าจัดแฟนมีตติ้งที่ไทเป
งานนี้บอกเลยว่าใครอยู่ไทเปคือโชคดีมาก เพราะ ดิว จิรวรรตน์ และ ธี ธีรเดช สองนักแสดงหนุ่มจาก GMMTV จะเดินทางไปพบปะแฟนๆ อย่างใกล้ชิดในวันที่ 27 ธันวาคม 2026 ณ Zepp New Taipei เริ่มโชว์เวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมี ROVER FILM เป็นผู้จัดงาน ซึ่งถือเป็นของขวัญคริสต์มาสที่พิเศษสุดๆ สำหรับการกลับมาเจอกันของทั้งคู่
ส่วนใครที่อยากไปร่วมสร้างความทรงจำส่งท้ายปี 2026 เตรียมกดบัตรให้ทันในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง KKTIX และ FamilyMart FamiPort โดยราคาบัตรมีให้เลือกหลายระดับ ตั้งแต่ VVIP 8,200 NT$, VIP 7,800 NT$, โซน A 6,500 NT$, โซน B 3,800 NT$ และที่นั่งสำหรับผู้พิการ 1,900 NT$ ซึ่งเป็นแบบระบุที่นั่งทุกที่นั่งเลยนะ
ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไปตามต่อได้ที่ RoverFilmX ดูสิว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้าง งานนี้จะฟินแค่ไหนต้องรอดู!