ยูกิ เพ็ญผกา มูฟออนฉ่ำ! เปิดโหมดหัวใจสีชมพู มีหนุ่มในวงการมาจีบแล้ว
หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับ ยูกิ เพ็ญผกา ที่ออกมายืนยันในพิธีบวงสรวงละครเรื่อง นางฟ้าหมอลำ ว่าตอนนี้มูฟออนจากรักครั้งเก่าได้ 100% แล้ว แม้จะยอมรับว่าครั้งที่ผ่านมาเจ็บหนักมาก แต่ตอนนี้มีหนุ่มๆ ทั้งในและนอกวงการเข้ามาขายขนมจีบให้ชื่นใจ
ส่วนเรื่องสเปกบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีแล้ว เพราะความเจ็บที่ผ่านมาทำให้ไม่อยากคาดหวังกับความรักเหมือนเมื่อก่อน ที่เคยต้องเป็นหนุ่มตี๋ ขาว และสูง แต่ถ้าถามว่าคนแบบไหนที่จะไม่เลือกแน่นอน ยูกิชัดเจนว่าต้องเป็นคนที่ไม่เข้าใจในตัวเธอ รวมถึงคนที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีหรือผิดกฎหมาย
พอโดนจี้ถามว่าคนที่กำลังคุยอยู่เป็นคนในหรือนอกวงการ ยูกิก็ยิ้มเขินก่อนจะเฉลยว่าอยู่ในวงการบันเทิง ซึ่งเมื่อถูกถามว่าเป็นนักแสดงหรือนักร้อง เธอตอบว่าประมาณนั้น ส่วนจะเป็นพระเอกไหมนั้นขออุบไว้ก่อนเพราะลึกเกินไป ส่วนเรื่องจะเปิดตัวเมื่อไหร่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอ แต่ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายมากกว่า
ความรักครั้งใหม่นี้ไม่ได้แอบคุยเงียบๆ เพราะผ่านด่านพ่อแม่เรียบร้อยแล้ว แถมยังปรึกษาและแจ้งให้ ประจักษ์ชัย ไหทองคำ ผู้ใหญ่ในค่ายรับทราบ ซึ่งทางอาจารย์ไม่ได้ห้าม และบอกให้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
มูฟออนไวแบบนี้ ยินดีกับหัวใจสีชมพูรอบนี้ด้วยจริงๆ ใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้น แฟนๆ เตรียมส่องได้เลย!