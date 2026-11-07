เสก โลโซ ฟาดแรง! พวกหิวแสงชอบซ้ำเติมคนล้ม บอกให้รอศาลตัดสินดีกว่า
เสก-เสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ โพสต์ระบายความในใจถึงกลุ่มคนที่ชอบซ้ำเติมเวลาเห็นคนล้ม โดยบอกว่าพอมีคนพลาดก็จะมีคนคอยเหยียบย่ำและขุดคุ้ยเรื่องที่ทำผิดออกมาประจานกันซึ่งเขามองว่าพฤติกรรมแบบนี้ทุเรศสิ้นดี แถมบางคนยังหิวแสงจนน่าละอายและอวดรู้เกินไป
งานนี้พี่เสกขอให้ทุกคนเพลาๆ ลงบ้าง อย่าเพิ่งรีบตัดสินใครหรือปล่อยให้คนในโซเชียลรุมด่าจนไม่มีชิ้นดี โดยเขาย้ำว่าคนที่กำลังถูกซ้ำเติมคือผู้หญิงคนเดียว และบอกชัดว่าไม่ชอบพวกที่ซ้ำเติมเพื่อสนองความสะใจ และขอให้รอให้ตำรวจกับศาลเป็นคนตัดสินดีกว่า เพราะกลัวว่าเขาจะตายไปก่อน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก