ทุ่มสุดตัว! นก สินจัย ทุ่มชีวิตนักแสดง 30 ปี กับบทบาทที่มืดหม่นที่สุดใน "บ้านขุมนรก"
ในเรื่องนี้เธอรับบทเป็น "มาริสา" จิตรกรชื่อดัง และเป็นแม่ที่เป็นแกนหลักของครอบครัว คอยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านตามที่เธอต้องการ บทบาทนี้ถือเป็นบททดสอบฝีมือการแสดงตลอดชีวิตของเธอ
จุดเริ่มต้นมาจากผู้จัด นก จริยา ได้ติดต่อบทบาทที่น่าสนใจนี้มาให้ เมื่อได้อ่านแล้ว เธอพบว่าบทนี้มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร มีประเด็นที่เธอไม่เคยคิดว่าจะถูกนำมาเล่าในยุคก่อน และไม่เคยเห็นซีรีส์เรื่องไหนทำมาก่อน ตัวละครมีความซับซ้อนมาก และเนื่องจากเธอไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อน เธอจึงทำงานอย่างหนัก ทั้งพูดคุยกับผู้กำกับและคนเขียนบทเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในตัวละคร และที่มาที่ไปของเธอ ซึ่งพวกเขาได้ช่วยให้เธอเข้าถึงบทที่ยากนี้ได้
นก สินจัย เผยว่า “ส่วนตัวนกรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ เราอยู่ในวงการมา 30 ปี ไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นซีรีส์ที่บทบาทซับซ้อนขนาดนี้ มันเป็นการเล่าเรื่องครอบครัวในอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ใช่การตบตีทั่วๆ ไป แต่เป็นการเข้าไปข้างในจิตใจคน เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ดำมืดมากๆ อยากให้คนดูช่วยกันดูและตัดสินว่านกเป็นมาริสาได้จริงไหม”
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