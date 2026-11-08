อิงฟ้า วราหะ ยอมรับแก้จมูกตามคำขอแฟนคลับ พร้อมแชร์บทเรียนเรื่องบริจาคเงิน
อิงฟ้า วราหะ ออกมาเผยเหตุผลที่ตัดสินใจแก้จมูกในครั้งนี้ว่ามาจากเสียงเรียกร้องของแฟนคลับ ทั้งแฟนนางงามและคนที่ติดตามมาตั้งแต่ประกวดที่บอกว่าทุกอย่างดีหมดแล้ว เหลือแค่เรื่องจมูกที่อยากให้แก้สักที นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะของเดิมทำมาหลายปีจนเริ่มมีการรั้งที่ปลายจมูก ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้ว จึงขอหยุดงานไป 12 วันเพื่อจัดการเรื่องนี้
เจ้าตัวแอบบอกว่าทำที่ไทยนี่แหละ ส่วนที่ไหนยังไงขออุบไว้ก่อน เดี๋ยวจะมาเปิดเผยภายหลัง และยืนยันว่าราคาไม่แรง ส่วนเรื่องทรงนั้นยอมรับว่าลุ้นเหมือนกันว่าหน้าจะออกมาสวยและเข้ากับใบหน้าไหม แต่พอได้เจอแฟนคลับแล้วทุกคนบอกว่าจมูกรับกับหน้า ตา และคาง ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น
ส่วนเรื่องการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี อิงฟ้าเล่าว่าปกติจะเน้นช่วยมูลนิธิสัตว์เป็นหลัก ส่วนการช่วยคนจะน้อยมากที่จำได้คือเคยช่วยตอนน้ำท่วมเล็กน้อย พอทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้รู้สึก แต่ไม่ได้ติดค้างเรื่องเงินที่สมทบช่วยไป เพราะตั้งใจอยากช่วยเหลือจริงๆ
เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้อิงฟ้ารู้สึกว่า หลังจากนี้ไม่ว่าจะบริจาคเงินให้มูลนิธิไหน ควรทำการบ้านให้มากขึ้น หรือทางที่ดีอาจจะลงพื้นที่ไปทำให้ด้วยตัวเองเลยจะดีกว่า
ว่าแต่ใครจะกล้าบอกให้ตัวแม่แก้จมูกแบบนี้บ้างนะ ใจเด็ดกันจริงๆ เหล่าแฟนคลับ!