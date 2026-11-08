เจฟ ซาเตอร์ ควง ณิชา เปิดตัว MY CHEF IN CRIME ซีรีส์สืบสวนสายกินที่ต้องรอดู!
งาน First Premiere ของซีรีส์ “MY CHEF IN CRIME เหตุเกิดที่คุณเชฟ” ที่โรงภาพยนตร์ ONE Ultra Screens ชั้น 5 อาคาร Parade, One Bangkok บอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักแบบตะโกน เพราะทัพนักแสดงนำอย่าง เจฟ ซาเตอร์ และ ณิชา – ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ควงคู่กันมาแชร์เบื้องหลังการทำงานที่เข้มข้นสุดๆ แถมยังมี จันจิ – จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย และ แซม – พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์ หรือ แซม CIR*CRL มาช่วยเติมสีสันบนเวทีให้สนุกเป็นกันเองอีกด้วย
สำหรับใครที่ชอบแนวสืบสวนต้องเลิฟสิ่งนี้ เพราะเรื่องนี้จะใช้ 'อาหาร' เป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีลับที่ซับซ้อน บอกเลยว่าน่าลุ้นมากว่าจะมีการนำเมนูไหนมาเกี่ยวพันกับดราม่าและความตื่นเต้นบ้าง แถมเคมีพระนางที่ทุกคนรอคอยก็ดูจะลงตัวแบบสุดๆ
ใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดและการไขปริศนา ตามไปลุ้นกันได้ทางทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ทุกวันพฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 20.00 น. ไปดูซิว่าฝีมือทำอาหารกับฝีมือสืบคดี อะไรจะเด็ดกว่ากัน!