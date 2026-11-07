ช็อกวงการข่าว! ไอซ์ สารวัตร ประกาศลาออกช่อง 8 เตรียมก้าวสู่บทบาทใหม่
หลังจากที่ ไอซ์ สารวัตร ผู้ประกาศข่าวหนุ่มจากช่อง 8 ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทำนองว่าชีวิตต้องเริ่มก้าวใหม่ พร้อมทิ้งท้ายด้วยคำสอนของพ่อที่ว่า “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว ดีเสมอ”
ต่อมา เจี๊ยบ จิตดี ผู้ประกาศข่าวรุ่นพี่ เผยคลิปทางช่อง Jitdee Talk โดยสอบถามถึงโพสต์ปริศนานั้น ซึ่ง ไอซ์ สารวัตร เปิดใจว่าตัวเองตัดสินใจลาออกจากช่อง 8 แล้ว พร้อมบอกให้ทุกคนรอติดตามกันว่าบทบาทหน้าที่ใหม่จะเป็นอย่างไร
ด้าน จิตดี บอกว่าแอบช็อกนิดหนึ่งและรู้สึกใจหาย แม้จะเคยแอบได้ยินมาบ้าง แต่ก็เคารพการตัดสินใจของไอซ์
ไอซ์ สารวัตร ซึ่งเป็นคู่บัดดี้ของ พุทธ อภิวรรณ ในการทำรายการข่าวทางช่อง 8 เผยว่าตลอด 3 ปีที่ทำงานอยู่ ทั้งผู้ใหญ่และทีมงานทุกคนดีมากๆ โดยจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของช่อง 8 ต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2026
แฟนๆ ต้องรอติดตามบทบาทใหม่ของไอซ์ต่อไป
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก