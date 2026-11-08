เถียน ซีเวย บินลัดฟ้ามาไทย อยากลองข้าวเหนียวมะม่วง-นวดสปาให้ฉ่ำ
เถียน ซีเวย นักแสดงสาวจากจีน บินมามอบความสุขให้แฟนๆ ชาวไทยในงาน iQIYI iJOY TH 2027 ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับคือคึกคักมาก โดยเจ้าตัวยอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆ และรอคอยที่จะได้มาเจอทุกคน แม้จะรู้สึกว่าระยะทางค่อนข้างไกล แต่พอได้เจอแฟนๆ แล้วกลับรู้สึกใกล้ชิดและสนิทกันมากขึ้น
ส่วนเรื่องฉายาที่แฟนชาวไทยเรียกเธอว่า 'ยายแป๋ว' หรือ 'ตาแป๋ว' นั้น เถียน ซีเวย เล่าว่าตอนอยู่ที่สนามบินเมื่อวาน ได้ยินเสียงแฟนๆ เรียกชื่อนี้แต่ยังไม่เข้าใจความหมาย จนกระทั่งได้ถามล่ามบนรถถึงจะรู้ความหมาย ซึ่งเจ้าตัวประทับใจมากและมองว่าเป็นคำอวยพร โดยอยากส่งต่อความสุขนี้กลับไปให้ทุกคนให้มีความสุขในชีวิตเหมือนกับชื่อนี้ด้วย
ถ้ามีเวลาว่างในเมืองไทยหนึ่งวัน เถียน ซีเวย เผยแพลนวันที่สมบูรณ์แบบว่าอยากเริ่มต้นด้วยการนอนพักผ่อนให้เต็มอิ่ม จากนั้นจะไปลองทานอาหารไทยอย่างต้มยำกุ้ง และที่เน้นเป็นพิเศษคืออยากลองทานข้าวเหนียวมะม่วงมากๆ ว่าจะอร่อยขนาดไหน ก่อนจะปิดท้ายวันด้วยการไปนวดสปา
นอกจากนี้เธอยังฝากบอกแฟนๆ ที่ติดตามผลงานผ่าน iQIYI หรือติดตามชีวิตส่วนตัวทางอินสตาแกรมว่า หวังให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมซีรีส์ของ iQIYI โดยเธอยังประทับใจในความอบอุ่นที่ได้รับจากแฟนๆ ที่สนามบินเมื่อวานด้วย
บอกเลยว่าแพลนวันว่างของน้องคือถูกต้องที่สุด! ใครอยากอาสาพาสาวสวยไปกินข้าวเหนียวมะม่วงบ้าง ยกมือขึ้น