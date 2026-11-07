กริ๊ดสลบ! GMMTV เปิดตัว The HALO เทวดามาขอพร ขน 4 คู่จิ้นตัวท็อปมาเล่นพร้อมกัน
GMMTV เพิ่งสร้างเรื่องให้ชาวด้อมสติหลุดในงาน GMMTV NEXT: GENERATION HAPPY ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ ยูเนี่ยน มอลล์ ด้วยการประกาศโปรเจกต์ยักษ์ส่งซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อ “The HALO เทวดามาขอพร” มาเขย่าวงการซีรีส์วายให้สะเทือน
ความจึ้งคือการมัดรวม 4 คู่จิ้นระดับท็อปของค่ายมาไว้ในเรื่องเดียว รวมนักแสดงชายถึง 8 คน ได้แก่ เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ คู่กับ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรจน์ธิกุล, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ คู่กับ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร คู่กับ แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์ และ วิลเลี่ยม-จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์ คู่กับ เอส-ศุภ สง่าวรวงศ์
ส่วนพล็อตเรื่องก็ล้ำจัด เป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกที่เล่าเรื่องเหล่าเทวดาบนสวรรค์ที่โดนคำสาปและมีข้อจำกัดบางอย่าง จนต้องยอมลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อตามหาพรพิเศษที่เชื่อมกับประสาทสัมผัสทั้ง 4 ของมนุษย์เพื่อปลดล็อกคำสาปของตัวเอง แต่ก็นั่นแหละ ระหว่างทำภารกิจดันเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งและความรักผูกพันระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ขึ้นมาซะงั้น
บอกเลยว่าการเอาทั้ง 8 หนุ่มมาสวมบทเทวดาถือเป็นความท้าทายใหม่ที่ต่างจากงานที่เคยทำมาแบบสิ้นเชิง ซึ่งแน่นอนว่าพอเปิดตัวปุ๊บ แฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศก็แห่กันมาให้ความสนใจจนโซเชียลแทบแตก ส่วนใครที่อยากรู้ว่าจะได้ดูตอนไหน วันและเวลาออกอากาศอย่างเป็นทางการต้องรอติดตามอัปเดตจาก GMMTV อีกที
เอาจริงคือแค่เห็นรายชื่อนักแสดงก็ใจสั่นแล้ว เทวดาจะหล่อขนาดไหน หรือจะตีกันนัวแค่ไหน ต้องรอดูเลยว่าจะปังปุริเย่ขนาดไหน!