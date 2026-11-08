ปังไม่ไหว! Scarlet Heart Ullavee จัด Grand Premiere ขนทัพนักแสดงโชว์เดี่ยวจนใจฟู พุ่งติดเทรนด์ X อันดับ 1 โลก
งาน Scarlet Heart Ullavee The Grand Premiere เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา บอกเลยว่าไม่ใช่แค่การเปิดตัวซีรีส์ แต่คือคอนเสิร์ตย่อมๆ เพราะ GMMTV จัดเต็มทั้งโชว์และเซอร์ไพรส์จนแฮชแท็ก #ScarletHeartUllaveeEP1 พุ่งทะยานขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ X ทั้งในไทยและ Worldwide รวมถึงอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก งานนี้จัดขึ้นที่ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ซึ่งบรรยากาศคือคึกคักขั้นสุด แฟนๆ มากันแน่นจนเสียงกรี๊ดดังสนั่น และที่ต้องยอมรับว่ากระแสแรงจริงคือบัตร Sold Out อย่างรวดเร็ว
สำหรับ Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีพีเรียดที่สร้างจากนิยายจีนเรื่อง Startling by Each Step ของ Tong Hua ซึ่งนำแสดงโดย ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล และ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ภายใต้การกำกับของ ฝน ขนิษฐา ขวัญอยู่ โดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ความรักอันซับซ้อน ความสัมพันธ์ที่เดาทางยาก และชะตากรรมที่ไม่มีใครรู้ตอนจบ
โชว์เดี่ยวสุดจึ้งจากทัพนักแสดง
ความพิเศษของงานนี้คือการที่นักแสดงแต่ละคนขนความสามารถมาปล่อยของผ่านบทเพลงที่คัดมาแล้วว่าทัชใจแฟนๆ เริ่มต้นความฟินด้วย ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน กับเพลง “วันเกิดเธอ” (TO YOU) ตามมาด้วย โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ในเพลง “เจ็บที่ยังรู้สึก” ต่อด้วย ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง กับเพลง “อีกนิด” และ เต ตะวัน วิหครัตน์ ที่มาในเพลง “จำได้ว่าลืม” (Flashback)
ยังไม่หมดแค่นั้น เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร ส่งต่อความสนุกด้วยเพลง “ด้านชา” (Numb) ตามด้วย นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์ ในเพลง “ไม่อยากรัก” (Shiftless) และ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร กับเพลง “Yours” ก่อนจะปิดท้ายโชว์อย่างสมบูรณ์แบบด้วย ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล ในเพลง “มากกว่าที่รัก” (More Than Words) ซึ่งทุกโชว์คือการดึงเสน่ห์และศักยภาพของนักแสดงออกมาได้แบบเต็มที่จนแฟนๆ เชียร์กันไม่หยุด
เจาะลึกเบื้องหลังและโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
หลังจากโชว์จบลง ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ รับหน้าที่พิธีกรพาเข้าสู่ช่วงพูดคุย โดยเชิญเหล่านักแสดงทั้ง ตู, วิน, นนน, เต, โฟร์ท, ภูวินทร์, เพิร์ธ, ฟอส และผู้กำกับอย่าง พี่ฝน มาแชร์เบื้องหลังการทำงานแบบเจาะลึก ตั้งแต่ขั้นตอนการเวิร์กช็อปเพื่อเตรียมความพร้อม การทำความเข้าใจในตัวละครแต่ละตัว ไปจนถึงความทุ่มเทในการถ่ายทำแต่ละฉากเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด
นอกจากนี้ยังมีการเผยประสบการณ์สนุกๆ ในกองถ่ายที่ทำให้เห็นถึงความผูกพันและความตั้งใจของทีมงานและนักแสดง ซึ่งช่วยให้ผู้ชมได้รู้จักตัวละครในมุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย คือการรับชมซีรีส์ตอนแรกไปพร้อมๆ กัน ซึ่งบอกเลยว่าทุกฉากและทุกอารมณ์ถ่ายทอดออกมาได้เข้มข้นจนแทบไม่กล้าละสายตาจากหน้าจอ
เซอร์ไพรส์ส่งท้ายและความประทับใจ
ความว้าวยังไม่จบ เพราะหลังดูซีรีส์จบปุ๊บ ก็มีเซอร์ไพรส์เพลงประกอบซีรีส์ที่ชื่อว่า “ใจภักดิ์” (wherever, whenever) ซึ่งได้ วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์ มาโชว์พลังเสียงแบบจัดเต็ม ช่วยเติมเต็มอารมณ์และความรู้สึกของเรื่องราวให้เข้มข้นขึ้นไปอีกระดับ
ช่วงท้ายงานยังมีความสนุกจากกิจกรรม “วงในอัลฬาวี” ที่พาทุกคนไปรู้เรื่องลับๆ เบื้องหลังกองถ่ายที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟนๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง อุ๋ม อาภาศิริ นิติพน และ เต้ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ที่มาร่วมรับชมและให้กำลังใจนักแสดงรุ่นน้องในงานนี้ด้วย เรียกว่าเป็นคืนที่อิ่มความสุขและประทับใจแบบเต็มกราฟ
ใครที่พลาดงานนี้ไปไม่ต้องเสียใจ สามารถติดตามชม Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา ได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 หรือจะจัดหนักแบบ Uncut ทางแอปพลิเคชัน oneD เวลา 21.45 น. ใครดูแล้วเป็นยังไงบ้าง มาเม้าท์กันหน่อยว่าทีมใคร!