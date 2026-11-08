น็อต วิศรุต จับมือ AWC ปั้น CUBIC Social Club บุกสาทร สู่โครงการต่าง ๆ ทั่วไทย
สายเวลเนสเตรียมจดลิสต์ไว้เลย เพราะ AWC ประกาศจับมือกับ CUBIC แบรนด์เวลเนสโซเชียลคลับของคุณน็อต-วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ เพื่อสร้าง CUBIC Social Club at EA ที่ ดิ เอ็มไพร์ ย่านสาทร โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการภายในปี 2026 นี้ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่ที่เดียว แต่จะมีการต่อยอดโมเดลธุรกิจเวลเนสและไลฟ์สไตล์ไปยังโครงการที่เหมาะสมของ AWC ทั่วไทย เพื่อดึงดูดกลุ่มคอมมูนิตี้ที่มีกำลังซื้อสูงและเพิ่มมูลค่าให้อสังหาริมทรัพย์
สำหรับคุณน็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CUBIC และเป็นสามีของนักแสดงชื่อดังอย่างคุณชมพู่ อารยา ซึ่งการก้าวเข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ AWC ในครั้งนี้ จะนำความเชี่ยวชาญด้าน Performance และ Social Community ของ CUBIC มาสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ให้เป็นจุดหมายที่ผู้คนสามารถมาออกกำลังกาย ทำการ Recovery และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในที่เดียว
เปลี่ยนออฟฟิศให้เป็นสวรรค์ของคนรักสุขภาพ
โปรเจกต์ CUBIC Social Club at EA คือส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่ AWC ต้องการเปลี่ยนโฉมอาคารสำนักงานให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ระดับโลก โดยจะมีการผสานการทำงาน เวลเนส การบริการ และอาหารเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์ทั้งคนที่อาศัยอยู่ คนทำงานในย่านธุรกิจ และผู้มาเยือนจากทั่วโลก ให้สามารถเติมพลังและเชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้ได้ตลอดทั้งวัน
ซึ่งจุดนี้จะเข้ามาเสริมทัพกับ เอญ่า เวลเนส คลับ (EA Wellness Club) ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2026 ในฐานะ Destination for Wellness Community แห่งแรกของไทย โดย EA Wellness Club จะเน้นเรื่องศาสตร์แห่งสุขภาพและการมีอายุยืนยาว (Health & Longevity) การฟื้นฟูร่างกาย และการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งมี ไวทัลไลฟ์ ไซแอนทิฟิค เวลเนส เซ็นเตอร์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพเชิงป้องกัน โดยเฟสแรกของเอญ่า เวลเนส คลับ มีกำหนดเปิดบริการในปี 2026 และจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบในปี 2027
ขยายความปังจากสาทรสู่โครงการทั่วประเทศ
ความน่าตื่นเต้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ดิ เอ็มไพร์ เพราะ AWC และ CUBIC จะร่วมกันออกแบบประสบการณ์เวลเนสและไลฟ์สไตล์ให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์และทำเลของแต่ละโครงการ โดยมีจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจดังนี้
ที่ เอเชียทีค เดอะ รอเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น จะเน้นไปที่เชิงประสบการณ์กีฬา สปอร์ตเทนเม้นท์ และไลฟ์สไตล์ ส่วนที่ จูบิลลี่ เพรสทีจ ทาวเวอร์ จะเป็นประสบการณ์เวลเนส รีครีเอชั่น และไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อคนเมืองโดยเฉพาะ
ทางด้านคุณน็อต วิศรุต เผยว่าวิสัยทัศน์นี้สอดคล้องกับแนวทางของ CUBIC ที่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีพลังและทัศนคติเชิงบวก รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยมุ่งหวังให้พื้นที่เหล่านี้เป็นที่ที่ผู้คนสามารถดูแลตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างแท้จริง
บอกเลยว่างานนี้ใครที่ชอบฟิตเนสแบบที่ได้คอนเนกชันระดับไฮเอนด์ไปด้วย ต้องรอดูเลยว่าพอเปิดตัวจริงจะลักชูขนาดไหน