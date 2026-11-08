รีวิว เอื้อมรักคว้าจันทร์ When I meet The Moon (2026) ซีรีส์รักละมุนที่สายฟินต้องโดน
สายซีรีส์จีนเตรียมตัวฟิน เพราะ เอื้อมรักคว้าจันทร์ หรือ When I meet The Moon (2026) ปล่อยออกมาให้ได้ชมกันแล้วเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2026 เป็นแนวโรแมนติกวัยรุ่นที่มีความอบอุ่นละมุนหัวใจแบบสุดๆ โดยมีจำนวนทั้งหมด 27 ตอน
เรื่องราวเริ่มที่ อวิ๋นหลี่ หญิงสาวขี้อายที่ตัดสินใจเข้าเรียนต่อปริญญาโทเพื่อท้าทายตัวเอง และที่สำคัญคือเธอได้กลับมาเจอ ฟู่ซื่อเจ๋อ หนุ่มหล่อที่เธอแอบรักมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย รอบนี้เธอเลยขอสลัดลุคเดิมๆ ก้าวออกจากกรอบเพื่อรุกเข้าหาและหวังจะชนะใจเขาด้วยความรัก แต่ด้วยความแตกต่างของทั้งคู่ทำให้สุดท้ายต้องแยกทางกันไปอีกครั้ง จนเวลาผ่านไปหลายปี ฟู่ซื่อเจ๋อ กลายเป็นนักวิจัยชื่อดัง และเป็นฝ่ายที่มุ่งมั่นจะเอาชนะใจ อวิ๋นหลี่ ให้กลับมาหาเขาอีกครั้งเมื่อเธอกลับจากต่างประเทศ
เคมีพระนางที่ชวนลุ้น
ทางด้านนักแสดงนำ หลูอวี้เสี่ยว มารับบทเป็น อวิ๋นหลี่ นักศึกษาปริญญาโทวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ และยังเป็นครีเอเตอร์สายเทคโนโลยีที่ใช้ชื่อว่า เสียนอวิ๋นตีตาเจี้ยง ตัวละครนี้มีความน่าสงสารตรงที่มีความบกพร่องทางการได้ยินข้างหนึ่ง ทำให้ตอนเด็กๆ ลำบากและไม่ค่อยเข้าสังคม มีเพื่อนน้อย จนได้ ฟู่ซื่อเจ๋อ ที่รับบทโดย หลินอี มาเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยผลักดันเธอ
ส่วน ฟู่ซื่อเจ๋อ ในเวอร์ชันของ หลินอี คือหนุ่มอัจฉริยะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำที่เรียนระดับปริญญาเอกแต่ดรอปเรียนไว้สองปีเพื่อมาทำงานวิจัยและเขียนโปรแกรมในบริษัทเพื่อนสนิท ลุคภายนอกคือคนสุขุม นิ่งเงียบ และดูเย็นชาแม้จะมีเพื่อนเยอะ แต่จริงๆ แล้วเขามีปมฝังใจเรื่องการเสียชีวิตของรุ่นพี่ที่สนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกำแพงที่ทำให้เขาไม่กล้าเปิดใจให้นางเอกในตอนแรก
รีวิวความสนุกและการดำเนินเรื่อง
เรามองว่าการดำเนินเรื่องทำได้รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เน้นการเติบโตของตัวละครตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน ให้แง่คิดเรื่องการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อหาความสุข แม้จะมีดราม่าเรื่องทัศนคติและปัญหาครอบครัวของนางเอกที่ห่วงจนไม่อยากให้ห่างบ้าน รวมถึงปมในใจของพระเอก แต่โดยรวมคือฟินเบาๆ และมีความละมุนสูงมาก
ถ้าพูดถึงเคมี หลินอี กับ หลูอวี้เสี่ยว คือเข้ากันได้ดีมากตั้งแต่เห็นในโปสเตอร์และตัวอย่าง ยิ่งมีนักแสดงเสริมอย่าง หลี่เกอหยาง, หลู่หยางหยาง, เผยเจียซิน และ จ้าวเผิงฮ่าว มาช่วยเติมเต็ม ยิ่งทำให้เรื่องราวน่าติดตามขึ้นไปอีก
งานสร้างและฉากประทับใจ
งานภาพในเรื่องนี้มีความสดใสตามสไตล์ซีรีส์ปัจจุบัน โลเคชั่นมีความทันสมัย ทั้งตึกสูง ออฟฟิศ มหาวิทยาลัย และบ้านเรือน ส่วนคอสตูมก็จัดเต็ม มีตั้งแต่ชุดลำลองอยู่บ้านไปจนถึงชุดทำงานที่ดูเรียบร้อยแต่ยังมีความแฟชั่น เพลงประกอบหรือ OST ก็มีหลายสไตล์ โดยเฉพาะเพลงแนวเบาๆ ที่ใส่มาในฉากโรแมนติกคือดีงามมาก
ฉากที่ประทับใจสุดๆ ต้องยกให้ตอนปาร์ตี้ปิ้งย่างที่โฮมสเตย์ของหลานสาวพระเอก ที่ทั้งคู่ต้องนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วจ้องหน้ากันไปมา กว่านางเอกจะกล้าพูดคำแรกออกมาได้คือลุ้นและฟินมาก หรือจะเป็นฉากที่นางเอกหลงทางไปหาร้านบะหมี่แล้วเจอหนุ่มขี้เมาสองคนจนต้องรีบวิ่งไปหลบหลังพระเอกพร้อมบอกว่า "แฟนฉันมาแล้ว" ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ปฏิเสธแถมยังช่วยไล่ผู้ชายพวกนั้นไปอีกด้วย
บอกเลยว่าใครชอบแนวแอบรักที่ค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์ และชอบลุ้นว่าใครจะตกหลุมรักใครก่อน เรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอน คิดว่าช่วงแรกนางเอกอาจจะเอื้อมคว้าจันทร์ แต่ช่วงหลังดวงจันทร์อาจจะเป็นฝ่ายไล่จีบแทนก็ได้นะ