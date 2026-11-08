แก้มบุ๋มตอบชัด! ทำไมไม่แจ้งความเรื่องเงินบริจาค บอกเลยว่าปล่อยวางขั้นสุด
หลังจากมีคนบันเทิงบางส่วนทยอยเข้าแจ้งความกรณีข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี หลายคนก็จับตาผู้บริจาครายอื่นๆ รวมถึงคู่รักอย่าง พีท กันตพร และ แก้มบุ๋ม ปรียาดา ซึ่งแก้มบุ๋มตอบทันทีด้วยการส่ายหน้า
เหตุผลคือ แก้มบุ๋มมองว่าในวันที่บริจาค เธอตั้งใจและเต็มใจให้จริงๆ ถือว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้ว ส่วนเงินจะไปถึงมือผู้รับจริงไหมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แถมยังทิ้งท้ายแบบสายมูว่า ถ้าเงินไม่ถึงคนที่ควรได้รับ ผลกรรมก็จะตกอยู่ที่คนที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เอง
แล้วทุกคนล่ะ คิดว่าการปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมแบบนี้เวิร์กไหม?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก