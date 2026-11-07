GMMTV จัดใหญ่ GMMTVNEXT ขนทัพศิลปินโชว์วิสัยทัศน์คอนเทนต์
GMMTV จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเทนต์ประจำปีสุดยิ่งใหญ่ในชื่อ GMMTVNEXT : GENERATION HAPPY ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ โดยมี สถาพร พานิชรักษาพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด นำทีมเปิดตัวทิศทางธุรกิจที่เน้นความหลากหลายของคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ชม พร้อมตั้งเป้าส่งมอบความสุขและรอยยิ้มผ่านโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่จะทยอยสร้างสีสันให้วงการบันเทิงไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเวทีระดับสากล
เปิดโชว์สุดปังและกองทัพมาสคอต
บรรยากาศบนเวทีเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นจาก 21 ผู้เข้าแข่งขันตัวท็อปจากรายการเรียลลิตี้เซอร์ไววัล PROJECT ALPHA NEW CLAN ที่มาโชว์พลังความสามารถเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ ก่อนจะตามมาด้วยความคิวท์ของ GMMTV Fandom Characters ซึ่งเป็นเหล่ามาสคอตถึง 32 คาแรคเตอร์ที่ขึ้นมาโชว์ความสดใสในเพลง Happy Family โดยมี ป๋อมแป๋ม นิติ และ เลโอ โซสเซย์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงาน ซึ่งงานนี้มีทั้งสื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ และแฟนคลับมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ขนทัพศิลปินมาแบบจัดเต็ม
งานนี้ GMMTV ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะขนศิลปินในค่ายมากันแน่นเวที นำโดย วิลเลี่ยม จักรภัทร, พรีม ชนิกานต์, โอม ภวัต, เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ, บุ๋น นพณัฐ, เปรม วรุศ, เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง ธนวัฒน์, แอลม่อน ภูมิสุวรรณ, โปรเกรส ภาสวิชญ์, วิว เบญญาภา, มิ้ม รัตนวดี, แจน พลอยชมพู, ซี เดชชาติ, คีน สุวิจักขณ์, มาร์ค ภาคิน, โอม ฐิภากร, ซิง หฤษฎ์, ชิม่อน วชิรวิชญ์, ดัง ณัฏฐ์ฐชัย, เจมีไนน์ นรวิชญ์, ตู ต้นตะวัน, กวิน แคสกี้, ออฟ จุมพล, กัน อรรถพันธ์, เซฟ ไซสวัสดิ์, ฟรัง นรุทธ์, เต ตะวัน, นิว ฐิติภูมิ, วินนี่ ธนวินท์, วิน เมธวิน, นนน กรภัทร์, สกาย วงศ์รวี, นานิ หิรัญกฤษฎิ์, ดิว จิรวรรตน์, จูเนียร์ปณชัย, ปอนด์ ณราวิชญ์, เพิร์ธ ธนพนธ์, ซี ทวินันท์, บุ๊ค กษิดิ์เดช, ไบร์ท รพีพงศ์, จอส เวอาห์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์, คริส พีรวัส, สิงโต ปราชญา, น้ำตาล ทิพนารี, ฟิล์ม รชานันท์, เกรท สพล, ณิชา ณัฏฐณิชา, จิมมี่ จิตรพล, ฟอส จิรัชพงศ์ และ มาร์ค จิรันธนิน
อัปเดตโปรเจกต์หนังและซีรีส์ที่ต้องจับตา
นอกจากงานหลักแล้ว ยังมีข่าวคราวของภาพยนตร์แอ็คชั่นสยองขวัญฟอร์มยักษ์เรื่อง สมิงที่เสิงสาง จาก เธอทีน สตูดิโอ ที่มีกำหนดฉายทั่วประเทศในวันที่ 31 ธันวาคม โดยผู้กำกับ คุ้ย-ทวีวัฒน์ วันทา ได้พาทีมนักแสดงนำอย่าง มาริโอ้ เมาเร่อ, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาวิวัฒน์, แฉะ-องอาจ เจียมเจริญพรกุล, นนท์-นาราภัทร งดงาม (หมอแจ็ค), กอล์ฟ-กัญจน์ ภักดีวิจิตร และ คริสโตเฟอร์ โจนาธาน รอย เชฟ ไปร่วมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ที่บ้านราชาวดี (ชาย) นนทบุรี
ส่วนซีรีส์แซฟฟิกเรื่อง Love Me To Hurt Me รัก = ร้าย ที่นำทีมโดย แทน ดวงแก้ว และน้องใหม่ หยู่ยู้ อรณิชา พร้อมด้วยนักแสดงสมทบอย่าง แก๊ป จักริน, อ๋อง สิทธานต์, เม นิศาชล, เคท มาริลิน, แคนดี้ สุภาภัสสร์, ฟลุ๊ค ชัชพุฒิ, บิ๊ก ศรุต และ ขวัญฤดี กลมกล่อม
ข่าวบันเทิงรอบโลกและโมเมนต์พิเศษ
ข้ามไปทางฝั่งฮอลลีวูดกับภาพยนตร์เรื่อง ‘Magic: The Gathering’ ที่สร้างจากเกมการ์ดสะสมชื่อดังของ Hasbro โดยมีการประกาศชื่อนักแสดงนำคนแรกแล้วคือ มายา ฮอว์ค ขณะที่ ทิล ชไวเกอร์ นักแสดงชาวเยอรมัน ได้เล่าประสบการณ์ในอดีตถึงช่วงที่รับบทฆาตกรนาซีในหนังของเควนติน ทารันติโน ว่าเขาถูกด่าทอและดูถูกหลังจากให้คำตอบว่าเขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อทำงาน หลังจากที่ ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ เคยแสดงตัวว่าต้องการให้ไปปาร์ตี้กับเขา
ปิดท้ายด้วยความน่ารักของ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ที่กลับมาสร้างสีสันในงาน Haier Festival 2026 โดยไฮเออร์ได้เปลี่ยนลานหน้าเดอะสตรีทรัชดาให้กลายเป็นคฤหาสน์แฟนตาซีในธีม THE HOUSE OF 7 TREASURES เกมล่า 7 สมบัติแห่งคฤหาสน์ต้องห้าม
ไลน์อัปแน่นขนาดนี้ แฟนคลับเตรียมเคลียร์คิวรอชมผลงานได้เลย งานนี้ใครรอดูเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้าง?