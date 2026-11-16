ยินดีกับคุณแม่บี มาติกา ได้ลูกชายคนที่ 3 แล้วจ้า!
หัวใจฟูไปหมด! คุณแม่บี มาติกา กับคุณพ่อ กร กรกฤช ได้ต้อนรับลูกชายคนที่ 3 ของบ้านอย่างปลอดภัยที่โรงพยาบาลเมดพาร์คเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา งานนี้ความน่ารักคือระดับสิบ เพราะมีพี่ชายอย่างน้องวินเซนต์และพี่สาวน้องวิโอล่า สวมชุดปลอดเชื้อบุกเข้าห้องคลอดมาต้อนรับน้องเล็กด้วยตัวเองเลย
ภาพครอบครัว 5 คนถูกโพสต์ลงในไอจี พร้อมแคปชั่นเปิดตัวน้องว่า “Meet Vincent • Viola • Valen 15.11.2026 🩵” ซึ่งเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงก็แห่กันมาคอมเมนต์ยินดีกันเพียบ ทั้งพิงกี้ สาวิกา, นุ้ย สุจิรา, ตู่ ปิยวดี และเมย์ พิชญ์นาฏ ที่เข้ามาอวยพรกันรัวๆ
ลูกคนที่ 3 แล้วนะคุณแม่! งานนี้ลูกชายคนเล็กจะหน้าเหมือนใครมากกว่ากันนะ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก