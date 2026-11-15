ไทยคว้าที่ 2! MANG x DAOU ปังระดับเอเชียในงาน Eurovision Song Contest Asia
ตัวแทนประเทศไทย MANG x DAOU (มาง x ต้าห์อู๋) สร้างผลงานสุดยอดคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Eurovision Song Contest Asia โดยทำคะแนนไปได้ 170 คะแนน แม้จะพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย โดยตำแหน่งชนะเลิศตกเป็นของ CARMELLE ตัวแทนจากฟิลิปปินส์ที่กวาดคะแนนไปได้ 211 คะแนน
โชว์ของ MANG x DAOU ในเพลง Aroma (กลิ่นราตรี) คือที่สุดของความลงตัว เพราะจัดเต็มทั้งพลังเสียง การประสานเสียง และมีการร่ายรำที่สง่างาม ซึ่งเป็นการนำกลิ่นอายความเป็นไทยมาผสมกับความร่วมสมัย ทำให้เสน่ห์ทางวัฒนธรรมไทยส่งไปถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างน่าประทับใจ
รวมพล 11 ประเทศประชันเสียง
งานนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานที่กรุงเทพมหานคร โดยเนรมิตเวทีด้วยโปรดักชันระดับโลกเพื่อให้ศิลปินจาก 11 ประเทศมาโชว์เอกลักษณ์ทางดนตรี ซึ่งเปิดตัวได้แบบสับๆ ด้วยการให้ศิลปินตัวแทนแต่ละประเทศลงจากรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย สร้างรอยยิ้มและเสียงฮือฮาให้ผู้ชมได้ตั้งแต่เริ่ม
ลำดับการแข่งขันเริ่มต้นด้วย Tóc Tiên จากเวียดนามกับเพลง EM TIÊN, Monetrey จากกัมพูชาในเพลง I Let You Go, Thinla จากลาวกับเพลง BAE, Beck จากมองโกเลียในเพลง Chamguigeer (Without You), Nyendra จากภูฏานกับเพลง Lhayi Semo (The Angel) และ CARMELLE จากฟิลิปปินส์ในเพลง Sobra-Sobra ก่อนจะคั่นเวลาด้วยเกมพิเศษ “Who Wants To go to Burgas?”
ความเดือดดำเนินต่อด้วย Beatmosphere จากบังกลาเทศในเพลง Tumi Ele ตามด้วย JUNHEE จากเกาหลีใต้กับเพลง DEEP DIVE, Pratik Himal Rai จากเนปาลในเพลง Ananta Maya และปิดท้ายการแข่งขันด้วย Aina Abdul จากมาเลเซียในเพลง Bluest Sky
โมเมนต์สะกดสายตากับ เจฟ ซาเตอร์
นอกจากตัวแทนแข่งขันแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอยคือโชว์พิเศษจาก เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ที่ขึ้นมาโชว์เพลง ที่ชอบที่ชอบ (Grief Eaters) ซึ่งเจ้าตัวถ่ายทอดพลังเสียงและอินเนอร์ออกมาได้ทรงพลังมาก จนสะกดสายตาทั้งคนที่อยู่ในฮอลล์และคนที่ดูผ่านหน้าจอ กลายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เวทีระดับเอเชียครั้งนี้สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีก
เบื้องหลังความปังของพิธีกร
งานนี้ได้สองตัวพ่อตัวแม่ของเมืองไทยอย่าง วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา และ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ มาเป็นพิธีกร ซึ่ง วู้ดดี้ ยอมรับว่าการรับหน้าที่ครั้งนี้เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ เพราะต้องทำให้คนที่ไม่อินกับ Eurovision เข้าใจกติกาและสนุกไปกับงาน รวมถึงต้องเชื่อมโยงผู้ชมจาก 11 ประเทศที่มีทั้งภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
วู้ดดี้ยังได้กล่าวชื่นชม ซินดี้ สิรินยา บิชอพ ทั้งในเรื่องพลังการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความจำ และสไตล์การดำเนินรายการ พร้อมทิ้งท้ายด้วยความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้น Eurovision ในเอเชีย และที่สำคัญคือภูมิใจที่ประวัติศาสตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
Eurovision Song Contest Asia ไม่ใช่แค่เวทีแข่งร้องเพลง แต่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพ ให้ศิลปินเอเชียได้ก้าวไปสู่สายตาชาวโลกในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับนานาชาติ