ความหวังกลับมาพุ่ง! Constantine 2 อาจได้ไปต่อ หลังบิ๊กบอส DC ลาออก
ช็อกวงการฮอลลีวูดไปเลยกับการที่ เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟราน ก้าวลงจากตำแหน่งหัวเรือใหญ่ของค่าย DC หลังจากเข้ามาล้างไพ่รีเซ็ตจักรวาลฮีโร่มาได้สี่ปี แต่ในความโชคร้ายของบางคน กลับเป็นข่าวดีของโปรเจกต์ที่ถูกดองมานานอย่าง Constantine 2 ภาคต่อหนังแอคชันสยองขวัญจากปี 2005 ที่คุยกันมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับอนุมัติให้สร้างสักที
ฟรานซิส ลอว์เรนซ์ ผู้กำกับจากภาคแรกที่ยังดูแลงานสร้างภาคต่ออยู่ ออกมาพูดแบบตรงๆ เลยว่าไม่ได้อยากให้ใครตกงาน แต่เพราะพยายามจะปั้น Constantine 2 มานานกว่า 20 ปี มีทั้งไอเดียและบทหนังพร้อมหมดแล้ว แต่ที่ผ่านมาติดตรงที่คนของ DC ในตอนนั้นเป็นอุปสรรคทำให้เดินหน้าต่อไม่ได้ พอมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเกิดขึ้น เลยทำให้เขามีความหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปต่ออีกครั้ง
ฟรานซิส ยืนยันว่าปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้มาจากตัวเขา ไม่ใช่เพราะ คีอานู รีฟส์ และไม่ใช่จาก อากิวะ โกลด์แมน แม้แต่ เจ.เจ. แอบรัมส์ ก็มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้และทุกคนอยากให้หนังเกิดขึ้นจริง ตอนนี้เลยต้องลุ้นกันว่า พาราเมาท์ และ วอร์เนอร์ฯ หรือใครที่จะมาคุม DC ต่อ จะเห็นพ้องต้องกันและช่วยผลักดันให้เกิดภาคต่อในแบบของพวกเขาได้หรือไม่
ส่วนใครที่กังวลเรื่องจักรวาลร่วม ฟรานซิส มองว่าไม่ใช่ปัญหา เพราะสามารถสร้างทั้งสองเวอร์ชันควบคู่กันไปได้ เหมือนที่ DC มีทั้งแบทแมนฉบับที่กำลังพัฒนาอยู่ กับ The Batman ของ แมตต์ รีฟส์ นั่นแหละ
สำหรับสถานะปัจจุบันของ Constantine 2 บอกเลยว่ายังไม่เป็นรูปเป็นร่างและยังไม่ได้รับไฟเขียวจากสตูดิโอ แต่มีข้อมูลยืนยันว่า คีอานู รีฟส์ ยังสนใจกลับมารับบทนำ โดยมี อากิวะ โกลด์แมน รับหน้าที่เขียนบท และ เจ.เจ. แอบรัมส์ เป็นหนึ่งในทีมโปรดิวเซอร์ ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเท่านั้น
รอมาสองทศวรรษขนาดนี้ ถ้าได้กลับมาจริงๆ จะให้รออีกกี่ปีถึงจะได้ดู?