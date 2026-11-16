ลีน่า ลลินา ขึ้นแคมเปญ TORY BURCH พร้อมกระเป๋า Bunny Knot ดีไซน์สุดปัง
ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์ ขึ้นแคมเปญ TORY BURCH ซีซัน Fall/Winter 2026 พร้อมนำเสนอคอนเซปต์ “Life may not always move beautifully, but you can.” ที่พูดถึงความงามของการเติบโตในทุกช่วงจังหวะชีวิต โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ Bunny Knot กระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดของคอลเล็กชันนี้
ถ้าใครสงสัยว่าดีไซน์ปมเชือกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Bunny Knot มาจากไหน บอกเลยว่ามีสตอรี่ที่น่าสนใจมาก เพราะได้แรงบันดาลใจมาจากงานฝีมือบนเก้าอี้ Chesterfield ที่ Tory Burch ได้มาจาก Rachel “Bunny” Lambert Mellon สไตล์ไอคอนและนักออกแบบสวนชื่อดัง ซึ่งเอามาตกแต่งบ้านพักใน Antigua จนกลายเป็นดีไซน์ที่สื่อถึงสายสัมพันธ์ พลัง และความกลมกลืนในลุคที่ดูร่วมสมัย
ทางด้านลีน่า ลลินา เผยว่าชอบแนวคิดของแคมเปญนี้ที่บอกว่าการเติบโตไม่จำเป็นต้องเกิดในวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะทุกประสบการณ์ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น ส่วนเรื่องการแต่งตัวเธอมองว่าความมั่นใจคือการได้เป็นตัวเองและสนุกกับสิ่งที่สะท้อนตัวตน ซึ่งสำหรับกระเป๋า Bunny Knot นั้น ลีน่าชอบที่รายละเอียดปมเชือกดูประณีต มีเอกลักษณ์ ช่วยให้ลุคดูโดดเด่นและแมตช์กับเสื้อผ้าได้หลายโอกาส
บอกเลยว่าลุคนี้ผ่าน! ชอบที่เอาดีไซน์คลาสสิกอย่างเก้าอี้ Chesterfield มาตีความใหม่ให้กลายเป็นกระเป๋าได้แบบเก๋ๆ แถมคอนเซปต์การเติบโตของแคมเปญนี้ก็ทัชใจสุดๆ ใครเล็ง Bunny Knot ไว้ เตรียมตัวเสียทรัพย์ได้เลย!